شغيلة التربية تحتج ضد التهميش بمدينة أسا الزاك‬

مصطفى البكار من تزنيت

نظّمت الشغيلة الإدارية العاملة بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بأسا الزاك وقفة احتجاجية تعبيرا عن "رفضها للحصار والهيمنة والتهميش المضروب عليها بالمديرية".

المحتجون قالوا، في بيان تلي عقب شكلهم الاحتجاجي، إنهم "يعيشون على إيقاع وضع إداري قوامه تهميش ومحاربة كفاءات وأطر المديرية في واقع غريب يطبعه ضعف الحافز المادي والمعنوي عكس باقي إدارات الإقليم".

وأوضح البيان ذاته أن "مديرية التربية الوطنية بأسا الزاك تقبع ضمن آخر المراتب بالجهات الجنوبية الثلاث من حيث الاعتمادات المخصصة لتحسين عمل الموظفين والنقص الشديد للعنصري البشري، في ظل البرامج الوزارية التي تحتاج إلى أطر متخصصة".

وأوضحت الوثيقة ذاتها الإقصاء الكبير، الذي يواجه أطر مديرية التعليم بأسا فيما يخص الاختبارات الشفوية للكفاءة المهنية بالرغم من تأهلهم المستمر للمراحل النهائية، إضافة إلى الدعايات المغرضة عن تسيب وعدم كفاءة الأطر المحلية سواء على مستوى الدوائر الإقليمية أو الجهوية أو المركزية على الرغم من أن مؤشرات عمل المديرية يكذب جميع هذه الادعاءات التي يراد من ورائها التشويش المفضوح على طموحات وحظوظ الكفاءات المحلية في تقلد مناصب المسؤولية.

بيان الشغيلة الإدارية بأسا الزاك عبر أيضا عن استنكاره الشديد لانعدام التنسيق والتشاور في تدبير العمل بالمديرية، والتركيز على الشكل بدل المضمون التربوي، فضلا عن إضعاف المصالح والوحدات والمكاتب وتعطيل انخراطها في الديناميات التي يشهدها القطاع.

ونادى البيان نفسه بإلزامية رفع سياسة التضييق عن أطر المديرية بخصوص تولي مناصب المسؤولية، وضرورة برمجة اعتمادات حقيقية من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم وادنون فيما يخص تعويضات وتحفيزات الموظفين إسوة بباقي مديريات الجهة.

كما طالب البيان ذاته بفتح حوار جاد وفعال تحت إشراف عامل الإقليم ومديرية الأكاديمية الجهوية من أجل وضع مشاكل وهموم الأطر العاملة بمديرية أسا الزاك في صلب الرهانات والخيارات الحقيقية.

ومن أجل نيل رأي الجهات المسؤولة، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بعبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم وادنون، الذي نفى أن يكون هناك أي تهميش قد مورس على أطر المديرية الإقليمية بأسا الزاك.

وفيما يخص مناصب المسؤولية أوضح المسؤول الجهوي ذاته أن إسنادها تؤطره ضوابط ومقتضيات قانونية تسري على جميع المتبارين حسب مجموعة من الشروط أهمها الاستحقاق، وتمر وفق المراحل والمساطر المتداولة والمعمول بها.

كما أكد عبد العاطي الأصفر، في تصريحه لهسبريس، أن مديرية إقليم أسا الزاك تستفيد إسوة بباقي مديريات الجهة من جميع التعويضات والتحفيزات المادية المخصصة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الأكاديمية الجهوية وفي إطار اعترافها بالمجهودات المبذولة من لدن موظفيها ستعمل مستقبلا على الزيادة من قيمة هذه التعويضات.