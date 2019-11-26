لجنة لليقظة تفعّل تدابير مواجهة البرد بإقليم تنغير

محمد ايت حساين من تنغير

في إطار اجتماعاتها لتتبع مخاطر موجة البرد وتساقط الثلوج والفيضانات، عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة بعمالة إقليم تنغير، الاثنين، اجتماعها الثالث، من أجل وضع ودراسة خطة عمل تعتمد الاستباقية والفعالية لتدبير مخاطر موجة البرد والتخفيف من معاناة الساكنة في حالة تساقط الثلوج وتفادي عزلة الدواوير.

وانطلاقا من الاجتماعات السابقة، جرى تحديد المناطق التي تتعرض لهذه الموجة، حيث أحصي السكان القاطنون تلك المناطق والنساء الحوامل بها والبالغ عددهم حوالي 240 امرأة حامل، بالإضافة إلى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وجرى خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم وحضره رجال السلطة والمصالح الأمنية وجميع القطاعات المعنية، وضع خريطة للمخاطر ووضع خطة عمل استباقية لوضع الآليات والمعدات اللوجيستيكية التابعة للتجهيز وجميع المصالح بالإقليم، قصد استعمالها في وقت الحاجة.

حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، دعا الجميع إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق من أجل مرور هذا الموسم في ظروف طبيعية وعادية، مشيرا إلى أن تحديد دور الأمومة لإيواء النساء الحوامل ووضع رهن إشارتهن سيارات الإسعاف التابعة للصحة والجماعات والجمعيات، داعيا أيضا جميع المتدخلين إلى ضرورة توفير حطب التدفئة بجميع المدارس، وتنظيم قوافل طبية متنقلة، بالإضافة إلى الاستعداد للتدخل في الحين في حالة تسجيل أي طارئ.

وبالجماعة الترابية ايت هاني، نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، قافلة متعددة التخصصات لفائدة ساكنة الجماعة، في إطار عملية رعاية (2019_2020)، واستفاد من خدماتها أزيد من 300 شخص، أغلبهم من النساء.

وجرى خلال هذه القافلة الطبية، التي أشرف على انطلاقتها عامل الإقليم، كشف عدد من السناء الحوامل اللواتي لم يقمن بتتبع حملهن، مما قد يؤدي إلى وقوع مضاعفات أثناء الوضع، وتم تحسيسهن بضرورة تتبع حملهن وعلى ضرورة الالتحاق بأقرب مركز الصحي أثناء الوضع من أجل تفادي أي مضاعفات ومخاطر محتملة.

وفي هذا الإطار، قالت نادية بوهلال، المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير، إن هذه القوافل الطبية متعددة التخصصات تدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المعزولة بالوسط القروي والمتضررة من موجات البرد، ومن أجل تقريب الخدمات الصحية من سكان هذه المناطق في إطار "عملية رعاية".