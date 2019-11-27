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توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء

توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 05:51

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تكون السماء غائمة، حيث الفرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة بأقصى الشمال-الغربي، وأجواء باردة نسبيا، خلال الليل والصباح، فوق المرتفعات والهضاب العليا، مع وجود جريحة أو صقيع محلي.

كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي واحتمالا شمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية. وستكون الأجواء، بباقي جهات المملكة، مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي والسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب-الشرقي وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1- و05 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 05 و12 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و21 درجة بالمرتفعات والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 20 و25 درجة بالشياظمة والرحامنة وعبدة والسهول الواقعة غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 26 و30 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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