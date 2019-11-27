حملة تعزز أنسنة ظروف الاعتقال بسجن وزان

هسبريس من وزان

حطّت حملة طبية متعددة التخصصات، تابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم وزان، رحالها بالمؤسسة السجنية لمدينة وزان، تنزيلا لأهداف اتفاقية شراكة بين مديرية وزارة الصحة بجهة بطنجة-تطوان-الحسيمة والمندوبية الجهوية لإدارة السجون، بتنسيق مع ولاية الجهة ومركز المصاحبة وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وبتعاون مع السلطات المحلية لدار الضمانة.

وتحول السجن المحلي، الثلاثاء، إلى مركز صحي متعدد التخصصات، قدمت فيه كشوفات وفحوصات طبية مختصة لفائدة نزيلات ونزلاء من مختلف الأعمار، همت تشخيص أمراض الغدد والسكري والأمراض الجلدية وأمرض العظام والمفاصل، بالإضافة إلى الطب العام وطب الأسنان وطب العيون وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض النساء والولادة، وشارك فيها الطاقم الطبي والتمريضي للمؤسسة السجنية سالفة الذكر.

مصطفى عادل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بوزان، قال إن الحملة الطبية تروم تقديم خدمات طبية لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية في عدة تخصصات، في إطار توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة من المواطنين والمواطنات، وتوفير التغطية الصحية الشاملة وتهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماجهم.

وأشار المصدر ذاته إلى جلسات توعوية للتحسيس بعدد من القضايا الاجتماعية والصحية، خصوصا الإدمان على التدخين وسرطان الثدي، مع توزيع أدوية على المستفيدين من الفحوصات والكشوفات الطبية المختصة ضمن المبادرة التضامنية ذاتها.

وتهدف هذه المبادرة، بحسب المنظمين، إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتحسين نوعية الخدمات الطبية في السجون، بهدف تعزيز إعادة إدماج السجناء في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بعد قضاء عقوباتهم.