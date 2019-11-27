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لعموم يتولى رئاسة المحكمة الابتدائية‬ لمدينة طانطان

لعموم يتولى رئاسة المحكمة الابتدائية‬ لمدينة طانطان
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 23:30

جرى الثلاثاء، تنصيب القاضي فيصل لعموم، الذي حظي بثقة الملك محمد السادس وعيّنه رئيسا للمحكمة الابتدائية بطانطان خلفا للقاضي محمد آيت هماد المُعيّن على رأس المحكمة الابتدائية لإيمنتانوت.

وأعرب فيصل لعموم، في كلمته، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس، والتي تعد تشريفا لشخصه ولمساره المهني وتكليفا له بمواصلة التعليمات الملكية الهادفة إلى تحديث المنظومة القضائية وإرساء المفهوم الجديد للعدالة من أجل عملية قضائية أكثر فعالية.

وتعهد المسؤول القضائي ذاته بأن يكون على قدر المسؤولية المنوطة به من أجل الحفاظ على الأمانة الغالية، مستحضرا ما يوليه الملك محمد السادس للسلطة القضائية من أهمية بالغة وفق ما تضمنته خطبه السامية.

وأكد الرئيس الجديد لمحكمة طانطان أنه سيضع نصب عينه، أثناء قيامه بمأموريته، بأن يكون في مستوى الثقة المولوية، عبر التوكل على الله سبحانه وتعالى والعمل بتفان وأمانة وصدق وإخلاص.

وحضر مراسيم حفل التنصيب كل من حسن عبد الخالقي، عامل إقليم طانطان، وعبد الكريم الشافعي، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير ووكيل الملك بابتدائية طانطان، إلى جانب شخصيات عديدة ومصالح قضائية وأمنية ومنتخبة وفعاليات من المجتمع المدني.

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