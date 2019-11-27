هبة ملكية تصل إلى ضريح "مولاي بوعزة" بخنيفرة

حميد رزقي من بني ملال

قامت لجنة ملكية، بحضور محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة، ورئيس المجلس العلمي وممثلي الهيئات القضائية والأمنية والعسكرية فضلا عن عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، بإيصال هبة ملكية إلى القيمين على ضريح مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، بمناسبة الذكرى الـ21 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني.

وأعرب شرفاء زاوية مولاي بوعزة بهذه المناسبة عن "خالص شكرهم وامتنانهم للملك محمد السادس عن عنايته المولوية السامية، ورفعوا أكف الضراعة بالدعاء الصالح إلى الله بأن يحفظ أمير المؤمنين وسائر أفراد الأسرة الملكية".

ورفع الشرفاء ذاتهم أكف الضراعة إلى العلي القدير، بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي الملكين الراحلين الحسن الثاني ومحمد الخامس وأن يسكنهما فسيح جناته.

وأشاد القيمون على الزاوية بالعناية الملكية بالحقل الديني، معتبرين هذه الالتفاتة دلالة قوية على العناية التي يوليها الملك محمد السادس للقطاعات الدينية والقائمين عليها.

يذكر أن برنامج الحفل الديني تضمن قراءة جماعية لبعض آيات من الذكر الحكيم، ترحما على روحي الملكين الحسن الثاني ومحمد الخامس، إلى جانب تلاوة برقيات ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس.