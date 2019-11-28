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حملة طبية تستهدف 231 شخصا في سجن السمارة

حملة طبية تستهدف 231 شخصا في سجن السمارة
مصطفى البكار
الخميس 28 نونبر 2019 - 02:35

استفاد 231 نزيلا بسجن السمارة من حملة طبية متعددة التخصصات، نظمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع إدارة السجن المحلي، والمديرية الإقليمية للصحة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ومؤسسة "فوسبوكراع" ومصالح عمالة السمارة.

وهمت هذه العملية 16 تخصصا طبيا على رأسها الأمراض الصدرية والتناسلية والجنسية وأمراض الجهاز الهضمي؛ فضلا عن إجراء مجموعة من التحاليل والكشوفات وتوزيع أدوية على المستفيدين.

وأوضح أحمد فردوح، مدير السجن المحلي بالسمارة، أن هذه المبادرة الإنسانية تهدف بالأساس إلى تقريب الخدمات الصحية من السجناء وإعطائهم حقهم الكامل في الرعاية الطبية، انسجاما مع ما توليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمعية كافة شركائها من أهمية بالغة للجانب الصحي داخل المؤسسات السجنية.

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