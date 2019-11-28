هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وذلك خلال الليل والصباح، فيما سيكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا، مع تكون صقيع محلي.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمناطق الشمالية - الغربية، وقليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى، إضافة إلى هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشرق بداخل الأقاليم الجنوبية، كما ستهب من الشمال إلى متقلبة الاتجاه أحيانا بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجات بالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 14 و20 درجة بالمرتفعات، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية وجوار السواحل، وما بين 21 و26 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وما السفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 26 و32 درجة بكل من منطقة سوس، والجنوب الشرقي للأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.