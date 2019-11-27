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ترحيل سجناء "أحداث الحسيمة" من فاس إلى كرسيف

ترحيل سجناء "أحداث الحسيمة" من فاس إلى كرسيف
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 15:06

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها قامت اليوم بترحيل السجناء "و.ب" و"ح.م" و"ز.أ" و"س.إ"، المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، من السجن المحلي رأس الماء بفاس إلى السجن المحلي بكرسيف.

وأوردت المندوبية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الترحيل يأتي في إطار تقريب السجناء من أسرهم وحفاظا على روابطهم العائلية والاجتماعية.

وكشف البلاغ أن المعنيين بالأمر سبق أن تقدموا بتاريخ 25 نونبر بإشعارات بفك الإضراب عن الطعام الذي دخلوا فيه بتاريخ 19 نونبر 2019.

وقالت المندوبية العامة إنها ستقوم بترحيل السجينين "إ.ش" و"ص.ط" إلى مؤسستين سجنيتين قريبتين من أسرتيهما؛ وذلك بناء على طلبهما.

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