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الرئيسية | جهات | هبة ملكية تصل زاوية "سيدي الحاج الحبيب" بتنالت

هبة ملكية تصل زاوية "سيدي الحاج الحبيب" بتنالت

هبة ملكية تصل زاوية "سيدي الحاج الحبيب" بتنالت
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 28 نونبر 2019 - 07:35

أشرفت بعثة من الحجابة الملكية، الأربعاء، بخضور جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، ورئيس المجلس العلمي ومندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلي الهيآت الأمنية والسلطات المحلية وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، على تسليم هبة ملكية للقيّمين على زاوية "سيدي الحاج الحبيب" في الجماعة الترابية تنالت، التابعة لدائرة آيت باها.

وأعربت كلمة باسم مريدي وطلبة زاوية "سيدي الحاج الجبيب" عن "عميق الشكر والامتنان لهذه الالتفاتة من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وما لها من دلالة قوية على العناية التي يوليها للقطاعات الدينية والقائمين عليها".

وتضمّن برنامج الحفل الديني قراءة جماعية لبعض آيات من الذكر الحكيم، ترحما على روحي الملكين الحسن الثاني ومحمد الخامس، إلى جانب تلاوة برقيات ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس.

وخلال الموعد ذاته، رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بالنصر والتأييد لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد الأمير مولا الحسن وبسائر أفراد الأسرة الملكية.

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