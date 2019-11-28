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وزير الصحة يتفقد أوضاع مستشفيين بإقليم ميدلت

وزير الصحة يتفقد أوضاع مستشفيين بإقليم ميدلت
هسبريس من الرباط
الخميس 28 نونبر 2019 - 01:00

زار خالد أيت الطالب، وزير الصحة، الأربعاء، المستشفى الإقليمي بميدلت ومستشفى القرب بمدينة الريش، للوقوف على خدماتهما الصحية وتفقد التجهيزات الطبية المتوفرة بهما.

هذه الزيارة التي قام بها المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الصحة، الذي كان مرفقا بالمصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، وعدد من المسؤولين الإقليمين والجهويين، تهدف إلى الاطلاع على الإمكانيات التقنية والبيو-طبية بالمستشفيين المذكوريْن، اللذين سيتم دعمهما بأجهزة طبية وبيو-طبية حديثة إضافية، وفق ما كشف عنه وزير الصحة.

وأكد المسؤول الحكومي، خلال هذه الزيارة التي تعد الأولى منذ توليه حقيبة وزارة الصحة، أنه سيعمل على "دعم المرفقين الصحيين بالموارد البشرية، من أطباء وممرضين وتقنيين، من أجل توفير خدمات صحية ذات جودة، وتقليص المواعيد الطبية، وتقريب الفحوصات الدقيقة من المواطنات والمواطنين".

وقدمت للوزير وعامل الإقليم والوفد المرافق لهما كافة الشروحات والتوضيحات حول طبيعة المهام التي يؤديها هذان المستشفيان العموميان، كما تم تسليط الضوء على نوعية التخصصات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف المتوفرة بالإقليم.

ووعد المسؤول الحكومي بأن يقوم بإجراء مجموعة من الإصلاحات المهيكلة على مستوى قطاع الصحة بإقليم ميدلت، وتوفير جميع التجهيزات الطبية الضرورية من أجل تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتخفيف عناء التنقل عنهم إلى المدن المجاورة.

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