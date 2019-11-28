24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. دراسة ألمانية: مخاطر الألومنيوم وخيمة على الصحة (5.00)

  2. حصيلة متواضعة تسائل برنامج سكن الطبقة المتوسطة في المغرب (5.00)

  3. حملة تعزز أنسنة ظروف الاعتقال بسجن وزان (5.00)

  4. أكثر من مائة ألف عائلة تعيش في "دور الصفيح" بمدن مغربية (5.00)

  5. ورثة يوضحون بشأن وضعية "دار الرهبان" بالمهدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | سلطات بني ملال تهدم 110 بنايات بفم العنصر

سلطات بني ملال تهدم 110 بنايات بفم العنصر

سلطات بني ملال تهدم 110 بنايات بفم العنصر
حميد رزقي من بني ملال
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 22:39

أقدمت السلطات المحلية بالجماعة الترابية فم العنصر بإقليم بني ملال، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، فجر اليوم، على هدم 110 بنايات عشوائية فارغة معدة للبيع بدوار أدوز.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن العملية تندرج في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الولائية للحد من ظاهرة البناء العشوائي وإيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه مدن ومراكز الإقليم بني، وتروم تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.

وتسعى عمليات الهدم إلى ردع سماسرة البناء العشوائي، والحيلولة دون إقحام الحي في إكراهات إضافية غالبا ما تكون عائقا أمام كل المبادرات الهادفة إلى النهوض ببنيته التحتية. كما تروم توفير المجال الملائم لإعادة تأهيل الحي بشبكة الصرف الصحي والماء الشروب والكهرباء التي من المرجح أن تنطلق بداية العام المقبل، بحسب مصادر جمعوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - النوري الأربعاء 27 نونبر 2019 - 23:25
أين كان المسؤولون حين كانت تشيد هذه الدور. يجب محاسبة المسؤولين على التقصير في أداء مهامهم بإخلاص بدل تكبيد هذه الاسر المغلوبة على أمورها خسائر مادية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.