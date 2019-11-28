سلطات بني ملال تهدم 110 بنايات بفم العنصر

حميد رزقي من بني ملال

أقدمت السلطات المحلية بالجماعة الترابية فم العنصر بإقليم بني ملال، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، فجر اليوم، على هدم 110 بنايات عشوائية فارغة معدة للبيع بدوار أدوز.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن العملية تندرج في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الولائية للحد من ظاهرة البناء العشوائي وإيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه مدن ومراكز الإقليم بني، وتروم تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.

وتسعى عمليات الهدم إلى ردع سماسرة البناء العشوائي، والحيلولة دون إقحام الحي في إكراهات إضافية غالبا ما تكون عائقا أمام كل المبادرات الهادفة إلى النهوض ببنيته التحتية. كما تروم توفير المجال الملائم لإعادة تأهيل الحي بشبكة الصرف الصحي والماء الشروب والكهرباء التي من المرجح أن تنطلق بداية العام المقبل، بحسب مصادر جمعوية.