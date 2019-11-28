24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. آباء تلاميذ المدارس الفرنسية يحتجون بالمغرب (5.00)

  2. عائلات معتقلي الريف تطالب بالتقرير الطبي لمجلس حقوق الإنسان (5.00)

  3. زيت الزيتون يحمي من "التدهور العقلي والمعرفي" (5.00)

  4. توالي جرائم قتل الأطفال ورمي الرضع بالأزبال يصدم "فيسبوكيين" (5.00)

  5. بنعبد القادر يستعرض منجزات المعهد العالي للقضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حفل يتوج مدارس إيكولوجية باللواء الأخضر بوزان‎

حفل يتوج مدارس إيكولوجية باللواء الأخضر بوزان‎

حفل يتوج مدارس إيكولوجية باللواء الأخضر بوزان‎
هسبريس من وزان
الخميس 28 نونبر 2019 - 11:50

التحقت ثلاث مؤسسات تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان بشبكة المدارس الإيكولوجية، عقب تتويجها باللواء الأخضر، اليوم، في حفل احتضنه مقر أكاديمية التربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ويتعلق الأمر بكل من مجموعة مدارس عبد الله بنمسعود، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة بني كلة، ومؤسسة أنوال بجماعة زومي، ومدرسة ابن هانئ بالجماعة الترابية وزان.

ويأتي هذا التتويج اعترافا بما حققته المدارس الإيكولوجية من نجاح في تنزيل مشروع التربية من أجل التنمية المستدامة، ولاستمرارها في تحسين الوضع البيئي بالفضاء التربوي، وانخراطها في التحسيس وترسيخ السلوك البيئي لدى المتمدرسين والمتمدرسات وجعلهم على وعي بتأثير سلوكياتهم على البيئة.

وقد عرف الحفل حضور محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة-تطوان-الحسيمة، وفؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان، ومحمد السعيد البعلي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، وعدد من الأطر التربوية، وتلاميذ المؤسسات التعليمية المتوجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.