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كُتّاب وآراء
حفل يتوج مدارس إيكولوجية باللواء الأخضر بوزان
التحقت ثلاث مؤسسات تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان بشبكة المدارس الإيكولوجية، عقب تتويجها باللواء الأخضر، اليوم، في حفل احتضنه مقر أكاديمية التربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ويتعلق الأمر بكل من مجموعة مدارس عبد الله بنمسعود، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة بني كلة، ومؤسسة أنوال بجماعة زومي، ومدرسة ابن هانئ بالجماعة الترابية وزان.
ويأتي هذا التتويج اعترافا بما حققته المدارس الإيكولوجية من نجاح في تنزيل مشروع التربية من أجل التنمية المستدامة، ولاستمرارها في تحسين الوضع البيئي بالفضاء التربوي، وانخراطها في التحسيس وترسيخ السلوك البيئي لدى المتمدرسين والمتمدرسات وجعلهم على وعي بتأثير سلوكياتهم على البيئة.
وقد عرف الحفل حضور محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة-تطوان-الحسيمة، وفؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان، ومحمد السعيد البعلي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، وعدد من الأطر التربوية، وتلاميذ المؤسسات التعليمية المتوجة.