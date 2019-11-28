عمالة تاونات تستعرض تدابير مواجهة البرد والثلوج

رشيد الكويرتي من فاس

طالب سيدي صالح داحا، عامل إقليم تاونات، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الإقليمية لليقظة لتقديم برنامج العمل الإقليمي لمواجهة موجة البرد والتساقطات المطرية والثلجية، بتفعيل دور اللجنة الإقليمية واللجن المحلية لليقظة، وتعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجستيكية اللازمة للمساهمة والتدخل لإزاحة الثلوج وفك العزلة عن الدواوير المعنية، وإصلاح المحاور الطرقية المتضررة.

كما أكد عامل إقليم تاونات، وفقا لبلاغ صادر عن عمالة تاونات بخصوص هذا الاجتماع الذي احتضنه، الثلاثاء، مقر العمالة، على تتبع وضعية النساء الحوامل بالمناطق المستهدفة، وضمان الولادة في ظروف طبية مراقبة والاهتمام بهن، وإحصاء المشردين والأشخاص بدون مأوى والعمل على إيوائهم وتوفير الأغطية والأفرشة والتغذية اللازمة لإقامتهم.

عامل إقليم تاونات أشار، في هذا اللقاء الذي وقف فيه على الاستعدادات المتخذة لمواجهة موجة البرد والتساقطات المطرية والثلجية بأعالي جبال إقليم تاونات في هذه الفترة من السنة، إلى أنه سيتم، بالموازاة مع هذه الإجراءات، تنظيم مبادرة تضامنية إحسانية اجتماعية لفائدة تلاميذ وساكنة الدواوير المعنية بكل من جماعات تمضيت والودكة والرتبة.

وتشمل هذه العملية، يقول مصدر هسبريس، تنظيم قوافل طبية مجانية متعددة الاختصاصات، وتوزيع الألبسة الشتوية الواقية من البرد لفائدة التلاميذ والرجال والنساء المسنين، وكذا تمكين السكان المنحدرين من أسر معوزة بالمناطق المستهدفة من حصص مهمة من الأغطية.

كما تم لإنجاح هذه العملية، تورد عمالة تاونات، تخصيص أجهزة ومواد التدفئة لصالح الحجرات الدراسية والمكاتب الإدارية بالمؤسسات التعليمية المعنية، فضلا عن توزيع الأفرنة الحديدية المحسنة على الساكنة المحلية المجاورة للمجال الغابوي، والمخصصة من طرف المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.