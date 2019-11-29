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كُتّاب وآراء
هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى.
وستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بمعظم أرجاء المملكة، كما سيكون الطقس باردا نسبيا بمرتفعات الأطلس، مع تكون صقيع محلي، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، من الجنوب إلى شرقية بالجنوب-الشرقي للبلاد والجنوب، ومن الشمال إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 5 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية ومنطقة سوس والجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 16 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات العليا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية وجوار السواحل بالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 27 و32 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.