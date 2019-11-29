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كُتّاب وآراء
"نقابيو العدل" ببني ملال يطلبون الإنصات والإنصاف
احتج عدد من موظفي وموظفات محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ببني ملال، الأعضاء في النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الخميس، من أجل إحداث مركز للامتحانات على المستوى الجهوي (استئنافية خريبكة-بني ملال)، وتنديدا بإقصاء الجهة من هذا المركز دون اعتبار لمعاناة الموظفين في التنقل والايواء، واحتجاجا على مركب للاصطياف بمراكش يقولون إنه غالبا ما يكون غير متاح.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالتعاطي الإيجابي مع ملفهم المطلبي، وتندد بواقع الحال بمركب الاصطياف بمراكش "المحجوز طول السنة"، على حد تعبيرهم، واستنكروا "التلكؤ في إخراج مركب اصطيافي بالجهة إلى الوجود".
وأعرب الورد عبد الرحيم، الكاتب الجهوي لنقابة العدل، عن استغرابه "التعاطي السلبي مع مراسلة النقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش) بخصوص إضافة مركزين لامتحانات الإدماج والمباراة المهنية في كل من بني ملال وكلميم، وتسليم الجامعات لشهادات الإجازة تبين أنها غير معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية ضمن الشواهد الجامعية لاجتياز المباريات المهنية"، وشدد على ضرورة إعداد المعادلات العلمية للإجازة الجامعية المسلمة.
وأوضح الكاتب الجهوي للهيئة ذاتها أن "عدة مطالب ما تزال تراوح مكانها منذ سنة 2000"، ورصد "معاناة عدد من الموظفين والموظفات داخل مكاتب الواجهة بالمحكمة بسبب الاكتظاظ"، واصفا الوضعية بالكارثية، خاصة بالمحكمة الابتدائية، مطالبا بـ"توفير شروط الاشتغال لهذه الفئة التي تضطلع بأدوار مهمة".
وجاءت الوقفة على إثر اجتماع عقده المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الثلاثاء المنصرم، في ظل استمرار إقصاء موظفي الدائرة الاستئنافية بني ملال من مركز امتحان الإدماج والمباراة المهنية.