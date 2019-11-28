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كُتّاب وآراء
هبة ملكية تصل إلى الزاوية الوزانية بـ"دار الضمانة "
سلمت لجنة ملكية مكونة من سعد الدين سميح، ومولاي المهدي العمراني، وعبد القادر برجي، وبدر محي الدين، والمنصوري يوسف، هبة ملكية لشرفاء الزاوية الوزانية بكل من ضريح مولاي عبد االله الشريف وضريح مولاي الطيب.
وتم تسليم الهبة الملكية إلى شرفاء دار الضمانة، الخميس، خلال حفل ديني حضره، على الخصوص، المهدي شلبي عامل إقليم وزان، ومحمد عشير، الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وناظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونائب رئيس المجلس الإقليمي، وعبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.
وتمت خلال هذا الحفل الديني تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وترديد الأذكار عربون محبة وشكر وامتنان لهذه الالتفاتة، وما لها من دلالة قوية على العناية التي يوليها الملك محمد السادس للقطاعات الدينية وللقائمين عليها، في إطار الرعاية السامية التي يوليها للزوايا والأضرحة بالمملكة المغربية.
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تعليقات الزوّار (3)
C’est hallucinant comment on peut voir encore ça au 21eme siècle C’est impossible