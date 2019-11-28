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الرئيسية | جهات | هبة ملكية تصل إلى الزاوية الوزانية بـ"دار الضمانة "‎

هبة ملكية تصل إلى الزاوية الوزانية بـ"دار الضمانة "‎

هبة ملكية تصل إلى الزاوية الوزانية بـ"دار الضمانة "‎
هسبريس من وزان
الخميس 28 نونبر 2019 - 21:01

سلمت لجنة ملكية مكونة من سعد الدين سميح، ومولاي المهدي العمراني، وعبد القادر برجي، وبدر محي الدين، والمنصوري يوسف، هبة ملكية لشرفاء الزاوية الوزانية بكل من ضريح مولاي عبد االله الشريف وضريح مولاي الطيب.

وتم تسليم الهبة الملكية إلى شرفاء دار الضمانة، الخميس، خلال حفل ديني حضره، على الخصوص، المهدي شلبي عامل إقليم وزان، ومحمد عشير، الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وناظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونائب رئيس المجلس الإقليمي، وعبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.

وتمت خلال هذا الحفل الديني تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وترديد الأذكار عربون محبة وشكر وامتنان لهذه الالتفاتة، وما لها من دلالة قوية على العناية التي يوليها الملك محمد السادس للقطاعات الدينية وللقائمين عليها، في إطار الرعاية السامية التي يوليها للزوايا والأضرحة بالمملكة المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - najib الخميس 28 نونبر 2019 - 21:13
واحد الفرع ديال دار الضمانة بأولاد صالح إقليم النواصر را خصاه شي هبة ملكية لفائدة الزاوية
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-4
2 - Amir trii الخميس 28 نونبر 2019 - 21:21
En 2019 c’est la concrétisation de l’´économie de rentes !!
C’est hallucinant comment on peut voir encore ça au 21eme siècle C’est impossible
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3
3 - مواطن الخميس 28 نونبر 2019 - 21:23
تبارك الله!ما اسعد الاموات بنا! لو ذهبت هذه الاموال للفقراء!الم هذا ليكون افضل!وما نفع هذه الاضرحة اصلا!اليست وسيلة لتكليخ الشعب و تشتيته!الشيخ فلان و الشيخ علان و الطريقة X والزاوية Y! هل هذا هو مغرب المستقبل الذي نحلم به؟! على الارجح سيبقى مجرد حلم و لن يتحقق ابدا!
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