ضريح "سيدي قاسم بوعسرية" يحظى بهبة ملكية

هسبريس من الرباط

أشرفت لجنة ملكية برئاسة محمد السملالي، المكلف بمهمة بالكتابة الخاصة للملك محمد السادس، أمس الخميس، على تسليم هبة ملكية إلى الشرفاء القاسميين بضريح "سيدي قاسم بوعسرية" بمدينة سيدي قاسم، بمناسبة الذكرى 21 لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني.

وتم تسليم الهبة الملكية في حفل ديني حضره الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، ورؤساء المصالح الأمنية، والشرفاء القاسميون، وبعض القيمين الدينيين.

وأعرب الشرفاء القاسميون بهذه المناسب عن خالص شكرهم وامتنانهم للملك محمد السادس، مؤكدين تجندهم الدائم وراءه وتشبثهم الراسخ بأهداب العرش العلوي المجيد.

ورفع الجميع أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح بأن يحفظ أمير المؤمنين ويجعل النصر والتمكين والتأييد حليفه، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولا الحسن، ويحفظه في سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وأن يمطر شآبيب رحمته على الملكين الراحلين الحسن الثاني ومحمد الخامس.

وفي ختام هذا الحفل الديني، تليت برقية ولاء وإخلاص مرفوعة من طرف الشرفاء القاسميين إلى الملك محمد السادس.