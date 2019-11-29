تجار يطالبون برحيل مسؤولين محليين ببني ملال

حميد رزقي من بني ملال

تظاهر عدد من أرباب المحلات التجارية المنضوين تحت لواء جمعية الأمل الجديد لتجار بني ملال، الخميس، أمام مقر الجماعة الترابية للمدينة، احتجاجا على ما اعتبروه تسويفا ومماطلة لملفهم المطلبي وتنديدا بفوضى احتلال الشارع العام وبالوضع الكارثي التي باتت تعرفه جل الشوارع التجارية بالمدينة.

وردد المحتجون أمام جماعة بني ملال شعارات تطالب برحيل رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة، واعتبروا صمت السلطات عن واقع الحال أسلوبا مرفوضا؛ على اعتبار أنه لا يضمن تكافؤ الفرص، ويضرب في الصميم مصالح أرباب المحلات التجارية.

وذكر أحد المحتجين، نقلا عن بيان تمت تلاوته أثناء الوقفة، أنه في الوقت الذي كان التجار يأملون فيه أن تتفاعل السلطات المحلية مع مطالبهم وأن تعمل على مصادرة الفوضى وأشكال الحصار والريع، تفاجأوا بمصادرة كلمة حق مكتوبة على قماش في محاولة للتغطية على الفشل، معتبرين السطو على اللافتات في غياهب الليل سطوا على القانون والدستور وليس إجراء من شأنه حلحلة المشاكل العالقة.

وأوضحت الحمد لالة شريفة، رئيسة جمعية الأمل الجديد لتجار بني ملال، في تصريح لهسبريس، أن الاحتجاج جاء للتعبير عن الوضعية الخطيرة التي بات يعاني منها التاجر الملالي، بسبب الاحتلال البشع للشارع العام وللتنديد بأسلوب "غض النظر " الذي أضحى عنوانا عريضا للعلاقة التي تؤطره مع السلطات المحلية، ومع باقي الجهات الأخرى المعنية بتفعيل القانون وضمان العيش الكريم لهذه الفئة التي تتجرع يوميا مرارة منافسة غير مشروعة".

وانتهت الوقفة بحوار مع السلطات المحلية في شخص باشا المدينة، الذي أكد، حسب ما أوردته رئيسة جمعية الأمل الجديد لتجار بني ملال، أن كل الجهات المعنية تسابق الزمن لكي تطوي هذا الملف بشكل نهائي، بمن في ذلك والي جهة بني ملال خنيفرة الذي يشدد على ضرورة الإسراع بمعالجة المشاكل المطروحة.

وذكرت الجمعوية ذاتها أنه تم الاطلاع على عمليات إعداد لوائح المستفيدين من المحلات المبرمجة ولوائح الذين لم يلتحقوا بعد بالأماكن المخصصة لهم من أجل معالجة الوضع، وانتهت بالقول إن اللقاء أسفر عن موافقة السلطات المحلية على تغير منهجية العمل لحلحلة الملف، وعلى عقد اجتماعات أخرى موسعة ستكون في القريب العاجل خاصة مع المجلس الجماعي للغرض ذاته.