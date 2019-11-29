الأشغال تقطع حركة السير بين مراكش وورزازات

هسبريس من الرباط

نبهت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى حدوث انقطاعات في حركة السير على بعض المقاطع الطرقية بين أيت أورير وأيت زينب عبر الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن هذه الانقاطاعات هي نتيجة للأشغال الجارية لتوسيع هذه المقاطع على طول 135 كيلومترا.

وأوردت أن هذه الأشغال تروم تحسين مستوى الخدمة لمستعملي الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورززات على طول 180 كلم، مفيدة بأن النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال بلغت حوالي 45 بالمائة.

وأبرزت الوزارة أن طبيعة التضاريس الصعبة التي يمر عبرها هذا المحور الطرقي تستوجب أحيانا استعمال المتفجرات في بعض المقاطع المحددة، مما يستلزم قطع الطريق في وجه حركة المرور لمدة ساعة إلى ساعة ونصف من أجل إخلاء الطريق من الأحجار والأتربة الناتجة عن هذه المتفجرات، وذلك ضمانا لسلامة المرتفقين.

ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى التحلي باليقظة والصبر إلى حين الانتهاء من هذه الأشغال ضمانا لسلامتهم، وكذا احترام علامات التشوير وإرشادات رجال المراقبة والفرق التابعة للوزارة.

كما أنهت إلى علم المرتفقين أنها عبأت كافة مصالحها المعنية بهذه الأشغال من أجل الإسراع في تنفيذها في الآجال المحددة، وفي أحسن الظروف الممكنة من أجل انسيابية حركة السير.