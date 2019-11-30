موظفو المحكمة الابتدائية العيون يواصلون الاحتجاج‎

هسبريس من الرباط

رغم لقائهم مع وزير العدل على هامش زيارته لمدينة العيون في الـ16 من نونبر الجاري، استمر موظفو المحكمة الابتدائية بالعيون، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، في الاحتجاج للأسبوع السابع على التوالي ببهو المحكمة سالفة الذكر.

واعتبر المحتجون أن استمرارهم في الاحتجاج ناتج عن عدم وجود خطة أو تصور آني ومستعجل لدى وزارة العدل لنقلهم ولو بشكل مؤقت إلى بناية أخرى تتوفر على الحد المعقول من الشروط المساعدة للاشتغال في ظروف سليمة، معتبرين البناية الحالية للمحكمة الابتدائية لم تعد لائقة من حيث العمران والاكتظاظ وغياب ولوجيات، إضافة إلى وجود روائح المياه العادمة وانتشار قوارض وحشرات.

كما يطالب المحتجون بما أسموه رفع الحيف عنهم في تعاطي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل معهم في الملف الاجتماعي.

وقد أبدى وزير العدل، خلال لقائه مع ممثلين عن المكاتب المحلية للنقابة الديمقراطية للعدل بكل من العيون وبوجدور وتنسيق مع مكتبي السمارة والداخلة، تفهمه لهذه المشاكل واستعداده لحلها بشكل جدي في وقت معقول.

ويلح المحتجون على استمرارهم في الاحتجاج من خلال الوقفات الأسبوعية كل خميس، إلى حين وجود حلول عملية ملموسة محددة الآجال، ملوحين بالتصعيد بدءا من الأسبوع المقبل.