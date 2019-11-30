وفد مجموعة "مغرب مشرق" يعقد لقاءات بالمملكة‎

هسبريس من الرباط

قام وفد عن مجموعة "مغرب/ مشرق"، التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بزيارة عمل إلى المغرب، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 نونبر الجاري.

الوفد التقى، خلال هذه الزيارة، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وبممثلين عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري وبكل من رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما عقد الوفد، بالمناسبة ذاتها، اجتماعات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء ومنظمات المجتمع المدني.

وفي إطار هذه الزيارة، انتقل الوفد إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة لزيارة ميناء طنجة-المتوسط، وتفقد مشاريع عديدة يدعمها الاتحاد الأوروبي؛ كمعهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ومؤسسة شرق-غرب، ومركز الخدمات الصحية الأساسية.