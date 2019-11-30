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استمرار إغلاق السلطات للمجازر يثير احتجاج مهنيين بالبيضاء

استمرار إغلاق السلطات للمجازر يثير احتجاج مهنيين بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 30 نونبر 2019 - 15:00

تواصل وزارة الداخلية، على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، إصدار قرارات بإغلاق عدد من المجازر الموجودة بأسواق الجماعات المحيطة بالعاصمة الاقتصادية، بالنظر إلى وضعيتها المتردية.

فبعد القرار العاملي الصادر عن سلطات إقليم مديونة التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، المتعلق بإغلاق مذابح كل من سوق تيط مليل ومديونة، خرجت السلطات بإقليم النواصر لتسير على المنوال نفسه، وتقرر إغلاق مجازر بالأسواق الواقعة بالنفوذ الترابي للإقليم؛ وهو ما أثار تذمر العشرات من الجزارين، على مستوى جماعات حضرية وقروية.

ووجّهت السلطات بإقليم النواصر، يوم أمس الخميس، تعليمات إلى الجزارين العاملين بكل من مجزرة سوق "أربعاء أولاد جرّار" بدار بوعزة ومجزرة "سوق بوسكورة" بوقف الذبيحة في هاتين المجزرتين، حيث حدد لهم العامل يوم 22 دجنبر المقبل آخر مهلة لمغادرة هذه الأسواق.

وعبّر الجزارون العاملون في هذه الأسواق عن غضبهم من القرار العاملي، مشددين على أنهم سيخوضون وقفات احتجاجية وخطوات نضالية للتأكيد على رفضهم هذه الخطوة التي ستؤثر على مداخيلهم، حيث يتوقع أن يخوضوا مسيرة في اتجاه مقر ولاية الجهة.

وأكد أحمد الطاهر، الكاتب الجهوي لاتحاد الجزارين بجهة الدار البيضاء سطات، أن هذا القرار من شأنه أن يعمق الأزمة في العاصمة الاقتصادية قائلا: "لم نجد حلا بعد لمجازر تيط مليل ومديونة، فإذا بِنَا نتفاجأ بهذا القرار الذي ينطبق عليه المثل الشعبي: "ما قدو فيل زادوه فيلة"".

وأوضح المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات، خلال اجتماع عقد أمس الخميس بمقر عمالة النواصر، "لم تستوعب أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على هذا الموروث الثقافي المتمثل في مجازر الأسواق"، مشيرا إلى أن "الحل أمامها يتمثل في إصلاح المجازر بهذه الأسواق، وليس إغلاقها".

وأكد الطاهر أن "وزارة الداخلية تريد تفعيل ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات؛ لكن الحكومة لم تقم بإنشاء أي مجزرة معتمدة، على الرغم الاتفاق المسبق معها"، معربا عن تخوفه من أن "تؤدي هذه الخطوة إلى خلق احتقان اجتماعي وتؤثر على استقرار المئات من الأسر التي تعيش بالمجازر"، وفق تعبيره.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الاحتقان والاحتجاجات التي يخوضها الجزارون على مستوى تيط مليل ومديونة، بعد إغلاق السلطات مجازر أسبوعية، حيث يخوضون وقفات أمام مقر العمالة للتنديد بوقف هذا القرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدالواحد السبت 30 نونبر 2019 - 15:12
كلما ابتعدنا عن اللحوم الحمراء كان ذلك في صالحنا صحيا حيث يمكن لنا الاستعانة بالدواجن والاسماك والقطاني من اجل صحة جيدة.
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2 - Mouss السبت 30 نونبر 2019 - 15:24
حنا كمغاربة كنساندو السلطة فهاذ الاجراءات لي قامت بها اغلبية المجازر متسخة تنعدم فيها شروط النظافة من اجل حماية المستهلك يجب عدم الترخيص الا للمجازر المحترمة لدفتر التحملات راه نظافة المجزرة ومهنية الجزارة كتلعب دور محوري ف جودة اللحم تخيلو معايا بلي جودة الماشية اصلا مشكوك فيها وزيد عليها الذبيحة فهاذ النوع من المجازر الحم كيولي ملوث.
الغريب هو ان المواطن المغربي كيشري اللحم غلا من اوروبا
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