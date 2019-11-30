حافلات تعزز آليات محاربة الهدر المدرسي بوزان‬

أيوب صدور من وزان

أشرف المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، على عملية توزيع ثمان سيارات للنقل المدرسي، لفائدة الجماعات الترابية لسيدي رضوان وسيدي أحمد الشريف وسيدي بوصبر وبوقرة وأسجن وبني كلة وزومي والمجاعرة.

وتندرج هذه المبادرة، وفق عبد الغني الشرع، رئيس قسم بعمالة إقليم وزان، في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة برسم سنة 2019، موّلته بنسبة 100 في المائة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر بـ3200000 درهم، وسيتفيد منه حوالي 480 تلميذا وتلميذة من العالم القروي.

وأضاف أنه من شأن هذه المركبات تشجيع التمدرس بالعالم القروي، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وتعزيز البنيات والخدمات الاجتماعية الأساسية بآليات النقل المدرسي، وتمكين الفئات المستهدفة من متابعة دراستها في ظروف أفضل.

وفي سياق متصل، عرف اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزان، اليوم الجمعة، التقديم الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة إقليم وزان. كما وافقت اللجنة ذاتها على مشروع اقتناء 14 حافلة للنقل المدرسي، لفائدة 14 جماعة ترابية تابعة لإقليم وزان؛ في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، بتكلفة إجمالية تقدر بـ5250000 درهم، سيستفيد منها حوالي 800 متمدرس ومتمدرسة.

كما تمت الموافقة، خلال الاجتماع ذاته، حسب الشرع دائما، على مشروع بناء ست وحدات للتعليم الأولي لفائدة ستة دواوير بمختلف الجماعات الترابية، بكلفة إجمالية 1660000 درهم، ومن المنتظر أن يستفيد منها حوالي 350 طفلا وطفلة في سن ما قبل التمدرس.

أما بالنسبة إلى برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة برسم سنة 2020، فقد تمت الموافقة على بناء 32 وحدة للتعليم الأولي بمختلف دواوير الجماعات الترابية بالإقليم، بمبلغ مالي يقدر بـ6500000 درهم موّلته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيستفيد منه حوالي 1900 طفل وطفلة في سن ما قبل التمدرس.