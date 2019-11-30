تلاميذ يحصلون على منح استحقاق بجهة بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

نظمت الوحدة الإدارية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال، الجمعة، حفل منح الاستحقاق للموسم الدراسي 2018-2019 بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات ببني ملال.

وأوضح السليفاني أن هذه الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين للارتقاء بالمنظومة تعكس الدور الوظيفي التربوي والاجتماعي لهذه المؤسسة، وارتباطها الوثيق بأسرة التربية والتكوين، وإدراكها العميق للدور الريادي للتربية والتكوين في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

وأكد المسؤول ذاته أن هذه المناسبة، التي يحتفى من خلالها بالدفعة السابعة عشرة للطلبة المتميزين برسم الموسم الدراسي 2018-2019، أبناء منخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، تمثل لحظة اعتزاز بما تم تحقيقه على مدى موسم دراسي حافل بالعطاء والاجتهاد، واعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف الأطر الإدارية والتربوية بمختلف مواقعها.

من جهته، قال المسؤول عن الوحدة الإدارية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، إن تنظيم هذا الملتقى الاحتفالي لفائدة الطلبة المتميزين، وطنيا وجهويا، هو نشاط اجتماعي تحتفي به مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين منذ سنة 2003، لتكريم ثلة من أبناء منخرطيها قصد مساعدتهم على تمويل دراساتهم العليا في الجامعات أو المعاهد والمؤسسات الدراسية.

وقدم المسؤول ذاته معطيات مفصلة عن عملية توزيع منح الاستحقاق برسم الموسم الدراسي 2018-2019، حيث استفاد 199 من طلبة الجهة الحاصلين على شهادة الباكلوريا برسم الموسم الدراسي 2018-2019، من المنحة.

وأوضح أن الحفل يأتي في إطار مواصلة المؤسسة سعيها الحثيث في دعم وتثمين التميز الدراسي، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من طرف قطاع التربية والتكوين في نشر وإشاعة ثقافة وقيم التفوق وتشجيع الطاقات على الاجتهاد والمثابرة وترسيخ مدرسة الكفاءات، بما يجعل التعليم رافعة أساسية لبناء أجيال المستقبل.

وبالنسبة إلى منح استحقاق 2018-2019، تلقت المؤسسة 203 طلبات بجهة بني ملال خنيفرة، تم قبول 199 طلبا مستوفيا للشروط، حيث تم انتقاء المستفيدين اعتمادا على معايير ترتبط أساسا بنتائجهم الدراسية في امتحانات البكالوريا.