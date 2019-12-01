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كُتّاب وآراء
توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تستمر الأجواء الباردة نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والريف والهضاب وذلك خلال الصباح والليل، فيما سيكون الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية بكل من المناطق الشمالية، السواحل، السهول الممتدة شمال آسفي، المناطق الداخلية، الريف، جبال الأطلس، الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية.
وخلال الليلة الموالية، ستصبح السماء غائمة جزئيا مع تساقط أمطار متفرقة فوق المناطق الوسطى والشرقية، إلى جانب إمكانية نزول ثلوج خلال الليل، فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، في حين ستبقى الأجواء قليلة السحب على العموم بجنوب البلاد والجنوب الشرقي. وستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، وستهب من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، ومن القطاع الغربي بالشمال، فيما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بالمرتفعات، ما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية، ما بين 11 و16 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والسواحل، وستكون ما بين 14 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وستكون درجات الحرارة العليا في انخفاض، وستتأرجح ما بين 07 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، ما پین 13 و18 درجة بالسايس، هضاب الفوسفاط ووالماس والساحل المتوسطي، المنطقة الشرقية والسهول الشمالية، ما بين 18 و23 بوسط البلاد، منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 25 و34 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على الساحل الأطلسي وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان ليلا ما بين العرائش وآسفي.