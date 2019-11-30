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نشرة خاصة: تساقطات ثلجية تتهاطل على المملكة
السبت 30 نونبر 2019 - 16:05
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أنه من المتوقع سقوط ثلوج من المستوى البرتقالي، يومي الإثنين والثلاثاء في عدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة أن هذه التساقطات من المنتظر أن تهم أقاليم الحوز، وأزيلال، وبني ملال، وميدلت، وإفران، وبولمان، وصفرو، واخنيفرة، وتازة، وكرسيف، وتنغير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ختام محمد السبت 30 نونبر 2019 - 16:42
الحمد لله فالثلوج في هده الوقت ستزود حاقنة السدود وتنعش الفرشة المائية في البلاد
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