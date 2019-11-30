نشرة خاصة: تساقطات ثلجية تتهاطل على المملكة

هسبريس - و.م.ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أنه من المتوقع سقوط ثلوج من المستوى البرتقالي، يومي الإثنين والثلاثاء في عدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة أن هذه التساقطات من المنتظر أن تهم أقاليم الحوز، وأزيلال، وبني ملال، وميدلت، وإفران، وبولمان، وصفرو، واخنيفرة، وتازة، وكرسيف، وتنغير.