"المصباح" يترافع حول التشغيل بيعقوب المنصور

هسبريس من الرباط

أعلنت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط عن حرصها على "تقديم مذكرة ترافعية إلى الجهات المسؤولة، تعبر من خلالها عن رؤيتها لإنعاش الشغل والتشغيل بالمقاطعة. وتتضمن الإطار المرجعي والسياق العام والمنطلقات التي من خلالها جاء تقديم هذه المذكرة، وتشخيص لمجموع العوامل المؤثرة التي أدت إلى ارتفاع نسب البطالة بالمقاطعة خاصة في صفوف الشباب، وتوصيات وبعض الاقتراحات والمطالب الاستراتيجية والاستعجالية لخلق مناصب جديدة للشغل".

وتأتي الخطوة المذكورة، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، "انسجاما مع المقتضيات الدستورية الرامية إلى تفعيل دور الأحزاب السياسية، وتفعيلا للخيار الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا كنموذج متقدم لترسيخ المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام وتقوية صناعة القرار الترابي بما يحقق التنمية المستدامة".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أن "الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة يعقوب المنصور تضطلع بمهامها التأطيرية والنضالية والاقتراحية للإسهام في إيجاد حلول لمختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها شريحة عريضة من ساكنة أحياء مقاطعة يعقوب المنصور، ضمن ملفات تشرف عليها لجن موضوعاتية مكونة من مناضلات ومناضلي المحلية وكفاءاتها".

وأوضحت الهيئة الحزبية ذاتها أنه "لكون معضلة بطالة الشباب والتشغيل بشكل عام تعد من أكبر القضايا التي تقض مضجع العديد من الأسر اليعقوبية، والتي تتنامى سنويا وبشكل مستمر رغم المجهودات التي بذلتها الدولة والحكومات المتعاقبة للتقليص من نسبها المرتفعة وطنيا، فإن هذه المعضلة ما زالت تعرف نسبة متقدمة على صعيد المقاطعة مقارنة مع النسب الوطنية، مما يطرح التساؤل حول مدى استثمار جل الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها المقاطعة لخلق فرص جديدة للشغل".

وأشارت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط إلى ضرورة "تفعيل آليات التشاور والحوار من خلال عقد لقاءات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال (قطاعات وزارية، منتخبين، مجتمع مدني، خبراء، أساتذة جامعيين...)، وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا من أجل الترافع لإيجاد حلول لمعضلة البطالة، عبر تنظيم ايام دراسية وموائد مستديرة حول إنعاش الشغل والتشغيل بمقاطعة يعقوب المنصور خلال شهر دجنبر المقبل".

وسجّل البلاغ "الإشادة بالمشاريع الاستثمارية التي سيتم إنجازها بتراب المقاطعة، وأهميتها في خلق مناصب جديدة للشغل"، و"دعوة الجهات المسؤولة لاستغلال العقار العمومي (عقار الوكالة المستقلة للنقل الحضري بشارع الحسن الثاني، عقار الحي الصفيحي دوار الكرعة، عقار أسواق الجملة للخضر والفواكه بعد الترحيل...) على ندرته بتراب المقاطعة، لإقامة مشاريع صناعية وتجارية وسياحية منتجة لفرص الشغل".

وأكدت الكتابة المحلية، في ختام بلاغها، على "مواصلة الجهود، في إطار من التعاون، لأجل تمكين جميع أحياء المقاطعة من الحظوظ والإمكانات لخلق فرص جديدة للشغل".