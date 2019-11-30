تساقطات ثلجية محتملة تستنفر سلطات تنغير

محمد ايت حساين من تنغير

تفاعلا مع النشرة الإنذارية التي أوردت من خلالها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه من المتوقع سقوط ثلوج من المستوى البرتقالي، يومي الاثنين والثلاثاء في عدد من أقاليم المملكة، دعت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنغير جميع أعضاء اللجان المحلية بالمؤسسات التعليمية ومنسقي اللجنة الإقليمية بالمديرية إلى اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.

وطالبت المديرية الإقليمية ذاتها بتوفير التدفئة بالحجرات الدراسية، وتوفير الأغطية الكافية بأقسام الداخليات، وتفعيل برنامج تدبير المخاطر بالمؤسسات التعليمية والتنسيق مع السلطات المحلية وجمعيات الآباء وجمعيات النقل المدرسي لاتخاذ الإجراء المناسب في حينه، والذي يمكن أن يصل إلى توقيف الدراسة مع تعويض الساعات الضائعة في حالة تسجيل أي خطورة في الوضع، وفق تعبير زايد بن يدير المدير الإقليمي للتربية الوطنية بتنغير.

وفي الإطار ذاته، طالبت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتنغير السائقين بضرورة احترام علامات التشوير والحواجز الثلجية خلال تنقلاتهم أثناء التساقطات الثلجية والمطرية، مشيرة إلى أن ستقوم بتنسيق مع السلطات الإقليمية بتعبئة جميع الموارد البشرية والآليات لتفادي انقطاع المسالك الطرقية لمدة طويلة، وفق تعبيرها.

من جهتها، دعت السلطات الإقليمية بتنغير السائقين إلى الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق التدخل التي ستوجد بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية، قصد ضمان أمثل للسير والجولان خاصة أثناء تنظيم حركة السير عبر القوافل، مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.

السلطة الإقليمية بتنغير دعت جميع المتدخلين إلى الاستعداد للتدخل في حالة تسجيل تساقطات ثلجية بالإقليم، والعمل على تسخير الموارد البشرية واللوجستيكية المتوفرة لفك العزلة على ساكنة الجبال وفتح الطرقات التي من المحتمل أن تعرف انقطاعات بسبب الثلوج.