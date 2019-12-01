24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معاشات البرلمانيين
- محاكم سعودية تباشر أحكاما أجنبية بملايين الريالات
- نجمة السينما ناوُمي واتس توزّع الابتسامات في ساحة "جامع الفنا"
- طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة
- الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"
بركة ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات أمام سرعة التحديات التكنولوجية (5.00)
ضحايا "باب دارنا" يحتجون ويكشفون "تحايل" بيع مشاريع وهمية (5.00)
- نادي الرجاء يفتتح دوري أبطال إفريقيا بهزيمة أمام الترجي في البيضاء - (120)
- بايتاس: السلطة لا تقدم هدايا لـ"الأحرار" .. وجهات تستهدف أخنوش - (108)
- العثماني: السياسيون يرأفون بالعباد .. والملك يقود استقرار البلاد - (89)
- الرميد يُسوغ "العلاقات الرضائية" و"أكل رمضان" في الأماكن المغلقة - (48)
- فيديو يوقع "مول الكاسكيطة" مجددا في قبضة الأمن - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مشفى بني ملال يحتضن تكوينا في جراحة الأذن
نظّمت جمعية أطباء جراحة الأذن والأنف والحنجرة بجهة بني ملال خنيفرة يوما تكوينيا جراحيا بالمنظار في المستشفى الجهوي ببني ملال.
وأوضح البروفسور حسن الشللي، أخصائي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالدار البيضاء، أن العملية أجريت بتقنية المنظار عوض الجراحة العادية التي كانت معروفة وسائدة، واستغرقت حوالي ساعة متواصلة، وهو الوقت الذي قد لا تتطلبه عمليات أخرى بالنظر إلى خصوصية كل عملية على حدة.
وأضاف الأخصائي ذاته أن هذا التدخل الجراحي، الذي يقف وراءه طاقم طبي وتمريضي محلي ووطني، يعد هو الأول من نوعه على مستوى المستشفى الجهوي ببني ملال، الذي يتم إجراؤه بتقنية جراحية حديثة تعتمد على التخدير الكامل؛ لكن بدون إحداث فتحة جراحية تقليدية، ما يسهم في تقليل ألم ما بعد العملية ومدة الاستشفاء بالمرافق الصحية.
ومن جانبه، أبرز هشام السموني، رئيس جمعية أطباء جراحة الأذن والأنف والحنجرة بجهة بني ملال خنيفرة، أن هذا اليوم الجراحي بالمنظار يندرج في إطار التكوين المستمر التي تسهر عليه الجمعية لفائدة الأطر الطبية بالمستشفى ويسعى إلى تطوير هذا النوع من الجراحة بالجهة.
وأضاف السموني أن الظرفية باتت ملحة لاعتماد على هذا الجيل الجديد من الجراحة الذي يعتمد على تقنية المنظار؛ بالنظر إلى التطور الحاصل في القطاع الصحي، خاصة على مستوى التقنيات المعتمدة التي تبيح لبعض المرضى فرص إجراء عمليات جراحية بالمنظار، كلما سنحت الفرصة والإمكانات.
يذكر أن عددا من الأطباء والممرضين، محليين ووطنيين، تتبعوا مباشرة من قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي لبني ملال العمليات الجراحية بالمنظار التي أُجريت لمرضى متحدرين من المنطقة، كما فتحوا نقاشا علميا بشأنها مع البروفسور المُشرف.