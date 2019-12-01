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تساقطات مطرية وثلجية مرتقبة بمناطق في المملكة

تساقطات مطرية وثلجية مرتقبة بمناطق في المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 01 دجنبر 2019 - 13:12

توقعت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن تعرف مجموعة من المناطق في المملكة أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية وتساقطات ثلجية من "المستوى البرتقالي"، وذلك بين يومَي الإثنين والأربعاء.

نشرة خاصة للمديرية ذكرت أن التساقطات المطرية ستهم عمالات وأقاليم القنيطرة وسلا والرباط، والصخيرات وتمارة وبنسليمان والمحمدية، وذلك يوم غد الإثنين من الساعة السادسة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال.

كما تهم التساقطات الفحص أنجرة، والمضيق والفنيدق وتطوان، ووجدة أنجاد، يوم الإثنين أيضا، من الساعة الثانية عشر زوالا إلى الثلاثاء على الساعة الواحدة صباحا.

النشرة الخاصة تهم أيضا أقاليم الحسيمة والدريوش والناظور، إذ يرتقب أن تعرف تساقطات محليا قوية وأحيانا رعدية من الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا إلى التوقيت نفسه من يوم الأربعاء.

التساقطات الثلجية يتوقع أن تهم خلال يوم الاثنين أقاليم وعمالات الحوز وبني ملال والرشيدية، وميدلت وبولمان وتنغير، أما يوم الثلاثاء فإنها تعني الحوز وأزيلال وبني ملال والرشيدية، وميدلت، وصفرو وتازة، وإفران وبولمان واخنيفرة وتنغير.

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