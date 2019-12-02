هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الإثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن تنزل أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية بكل من المناطق الشمالية، والوسط , والأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية.

كما سيكون الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات مطرية متفرقة بالسواحل شمال طرفاية، إلى جانب سقوط ثلوج ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بالقمم التي تتعدى 1700م.

وستكون السماء قليلة السحب بالجنوب، كما ستكون الأجواء باردة نوعا ما بالمرتفعات والهضبة العليا الشرقية.

أما الرياح، فستكون معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما وستهب من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالواجهة المتوسطية، شمالية بالمنطقة الشرقية، بينما ستكون جنوبية إلى متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات, وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية السايس, وهضاب الفوسفاط وولماس، والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية ما بين 10 و16 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والسواحل وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و20 درجة بأقاليمنا الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 6 و11 درجة بالمرتفعات، وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية ما بين 12 و17 درجة بالسايس، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى، وسهول تادلة الرحامنة، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و22 بمنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، في ستكون ما بين 25 و32 درجة بباقي أقاليمنا الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في المتوسط، وهائجا إلى قوي الهيجان بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.