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الرئيسية | جهات | ودادية سكنية تحتج من أجل "تسليم مؤقت" بأزيلال

ودادية سكنية تحتج من أجل "تسليم مؤقت" بأزيلال

ودادية سكنية تحتج من أجل "تسليم مؤقت" بأزيلال
ياسين أوشن
الأحد 01 دجنبر 2019 - 20:23

احتجت ودادية النسيم على الجماعة الترابية لأزيلال بسبب رفض منحها شهادة التسليم المؤقت، رغم استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

وفي التفاصيل، قال هشام تونسي، رئيس ودادية النسيم للسكن بأزيلال، إن وداديته "راسلت مصالح التعمير بالمجلس الجماعي لمدينة أزيلال بتاريخ 18 شتنبر 2019، من أجل الحصول على شهادة التسليم المؤقت بعد استيفاء أشغال التجهيز الواردة في دفتر التحملات، وخرجت اللجنة المختصة من أجل معاينة سير انتهاء أشغال التجهيز بتاريخ 2 أكتوبر 2019، وقدمت بعض الملاحظات كشرط للحصول على التسليم المؤقت".

وأردف تونسي في تصريح لهسبريس، قائلا: "قامت الودادية بتنفيذ كافة الملاحظات وراسلت للمرة الثانية مصالح المجلس الجماعي، وشكِّلت لجنة للمرة الثانية بتاريخ 20 نونبر 2019، وبعد وقوفها على انتهاء الأشغال، صادقت جميع المصالح الممثلة في اللجنة على مطابقة الأشغال لدفتر التحملات، باستثناء مصالح المجلس الجماعي التي تشبثت بضرورة إعادة استخلاص الرخصة من جديد لمدة ثلاث سنوات إضافية".

وتابع المتحدث أن "النائب الخامس لرئيسة المجلس الجماعي رفض تسليم مكتب الودادية نسخة من المحضر رغم مطالبة الودادية بذلك، واكتفى فقط بتسليم الجواب المرفق".

وتطالب الودادية بتمكينها من محضر التسليم المؤقت "حتى لا تضيع حقوق ومصالح المنخرطين"، بتعبير رئيسها الذي استنكر "تعسف النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي ورغبته في استخلاص رخصة الأشغال للمرة الثانية ضدا على القانون".

في المقابل، ردت الجماعة الترابية لأزيلال على طلب الودادية بالقول إن "مقرر الترخيص بتجزئة ودادية النسيم عدد 1/2016 بتاريخ 13/05/2016 قد تجاوز مدة ثلاث سنوات يوم تقديم طلبكم المتعلق بالتسليم المؤقت المسجل بمكتب الضبط بجماعة أزيلال بتاريخ 18 شتنبر 2019".

وأضافت الجماعة في الرد نفسه، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه "طبقا للمادة 11 من القانون 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فإن الرخصة المشار إليها أعلاه قد انتهت صلاحيتها كما أشرتم في طلبكم المسجل بمصالح الجماعة تحت عدد (و1702)، المتعلق بتجديد رخص التجزيء في الآجال المحددة قانونا".

وختمت الوثيقة ذاتها مخاطبة رئيس الودادية: "لم تصرحوا بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة طبقا للمادة 22 من القانون المذكور أعلاه. وتبعا للزيارات التي قامت بها اللجنة المكلفة بأشغال التسليم المؤقت بتاريخ 02 أكتوبر 2019 و20 نونبر 2019، لاحظت ضرورة إلزامية تجديد رخصة التجزيء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حقيقة الأحد 01 دجنبر 2019 - 20:58
كلام معقول. وجب عليكم دفع ثمن رخصة جديدة. أنتم غي غضون 3 سنوات فقط أكملتم تلبناء وتريدون التسليم ما بالكم بوداديات مازالت منذ عشرات السنين. هي قنبلة موقوتة وجب منع غصاعدا تأسيس وداديات سكنية فقد خرجت عن الهدف المنشود واستغلها الشلاهبية. أخوكم بودادية فيلات منذ 2012 وإلى الآن دفع كل منا أكثر من 2 مليون درهم ولا أمل في التسلم
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