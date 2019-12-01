24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بركة ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات أمام سرعة التحديات التكنولوجية (5.00)

  2. أخصائيون يبرئون فحم الشيشة من "الموت الأليم" (5.00)

  3. ندوة تطالب بمدونة خاصة بحقوق الطفل المغربي‬ (5.00)

  4. ضحايا "باب دارنا" يحتجون ويكشفون "تحايل" بيع مشاريع وهمية (5.00)

  5. الطلبة يتصدرون موجات الاحتجاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | إنزال أمني عقب دعوة مجهولة للاحتجاج في تطوان

إنزال أمني عقب دعوة مجهولة للاحتجاج في تطوان

إنزال أمني عقب دعوة مجهولة للاحتجاج في تطوان
جمال سماحي من تطوان
الأحد 01 دجنبر 2019 - 17:09

عمدت القوات العمومية بتطوان، اليوم الأحد، إلى تطويق ساحة مولاي المهدي وساحة العدالة، تحسبا لتجاوز قرار للسلطات المحلية يقضي بمنع وقفة احتجاجية دعت إليها جهات مجهولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية بالمدينة في السنوات الأخيرة.

وبررت السلطات المحلية بتطوان قرار منع الوقفة الاحتجاجية بكون "الجهة الداعية لهذه الوقفة لم تعرف بهويتها والهدف من وراء تنظيم الوقفة الاحتجاجية"، مضيفة أن تلك الجهة "لم تتقدم بالإشعار إلى السلطات المحلية في الآجال القانونية"، موضحة أن الوقفة تشكل كذلك "إخلالا بالأمن والنظام العام، وعرقلة واضحة لحركة السير والجولان وسط مدينة تطوان، خاصة في أوقات الذروة"، بحسب ما جاء في قرار المنع الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه.

واعتبر محمد بنعيسى رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن قرار منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها جهات مجهولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يعلن أي تنظيم أو فرد عن تبينها، "لا يمكن إلا أن يكون قرارا منطقيا ما دمنا ندعو إلى احترام المؤسسات، وفي ظل سياق عالمي وإقليمي حساس"، مبرزا أن "شبكات التواصل الاجتماعي أداة من أدوات الصراع وتأجيج الرأي العام، وهو الأمر الذي يجب الانتباه إليه بشدة، حفاظا على الاستقرار والسلم الاجتماعي"، بحسب قوله.

وأكد بنعيسى وجود حالة من الاحتقان العام على المستوى الوطني، بالخصوص لدى الشباب، "نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب، وعدم قدرة السلطات على إعادة الأمل لهذه الفئة الاجتماعية والقيام بتغيير حقيقي، بما في ذلك التوزيع العادل للموارد والإمكانيات"، وفق تعبيره، مستدلا على ذلك بـ"واقع مدينة طنجة التي تهيمن على جل الأنشطة الاقتصادية مقابل تهميش جميع المدن الأخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - HASSAN الأحد 01 دجنبر 2019 - 17:22
منع التظاهر او الاحتجاج معروفة مسبقا ولكن في عهد الانترنيت اصبح التظاهر او الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمسؤولون لا يعيرونه اي اهتمام وهذا خطأ منهم لان عواقب الاحتجاج تكون في بعض الاحيان وخيمة بعد فوات الاوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - فرنسا الأحد 01 دجنبر 2019 - 17:29
ليس في تطوان فقط ! تازة الحزينة الفقيرة الحبيبة أكثر تهميشا على الصعيد الوطني !!! الله سبحانه وتعالى يرانا شكرا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - hassan الأحد 01 دجنبر 2019 - 17:29
من حق المغاربة التضاهر لان المغرب فريد من نوعه .واش واحد كيتقاضى 10 المليون وناعس واحد مسكين ملاقيش حتى الف درهم وكيهضرو لينا على تقليص الفوارق الاجتماعية وفاش كيزيدو في الاجور لكيشد 2000 درهم كيزيدوه 200 درهم ولكيشد 10 المليون حتاهو كيزيدوه 10000 درهم وكتبقى هي هي وشكون لكياكل العصى ديال بصح هو لمكيشد حتى درهم كيتلاوط مسكين نهار يخدم ونهار والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - عدمي و افتخر الأحد 01 دجنبر 2019 - 17:33
يجب على حكام و مسيري البلد الاتعاض من بلدان الجوار و تحسين الوضع الاقتصادي للشعب وليس لمصالحهم ما دام الوضع هادءا و ليس ايجاد اسباب للمنع و مسح سنوات من الفساد و سوء التسيير باجندات خارجية و ... كما فعلت بلدان اخرى انقدو الوضع قبل الطوفان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - صلاح الأحد 01 دجنبر 2019 - 17:39
أريد ان أفهم.:
للاحتجاج يجب ان نخبر السلطات وننتظر الترخيص من عدمه وما الفائدة من هذا الاحتجاج
لأنه يكون عفويا تضررت من مسألة سأعبر عن عدم الرضى في الحين ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.