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الرئيسية | جهات | ائتلاف: "خروقات" تشوب تهيئة كورنيش آسفي

ائتلاف: "خروقات" تشوب تهيئة كورنيش آسفي

ائتلاف: "خروقات" تشوب تهيئة كورنيش آسفي
ياسين أوشن
الأحد 01 دجنبر 2019 - 22:20

قال ائتلاف حقوقي إن ضجة كبرى شابت عملية تهيئة كورنيش مدينة آسفي، الذي أبان "عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام".

وجاء في البيان الذي تتوفر عليه هسبريس، أن الائتلاف الحقوقي "راسل كلا من وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات لمهزلة كورنيش آسفي، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام".

البيان الذي حمل توقيع كل من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، أدان "الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي والجهوي في ما يتعلق بالخروقات التي شابت عملية تهيئة كورنيش المدينة".

كما أعلن الائتلاف نفسه عن "دعمه لكل الأشكال الاحتجاجية التي ستخوضها فعاليات المجتمع المدني، مع تسطير برنامج تصعيدي لمواجهة لوبيات الفساد بآسفي"، داعيا "كافة الهيئات المنتخبة والسلطات الوصية والفعاليات السياسية الساهرة على تدبير الشأن المحلي بالإقليم لتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الوضع المزري الذي آلت إليه آسفي".

وحاولت هسبريس، منذ صباح الأحد، ربط الاتصال بعبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، قصد نيل رأيه في الموضوع، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، كما بعثت له برسالة نصية تبين هوية المتصل، لكن دون نتيجة كذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - صبحان الله ...! الأحد 01 دجنبر 2019 - 22:58
الخروقات ...عندنا مخلطة مه الدم...؟
كلما انطاق مشروع ؛ إلا و سمعنا "خروقات" ...غش و تبديد أموال...
أو إلغاء ؟
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13
2 - عتمان الأحد 01 دجنبر 2019 - 23:34
كنت اليوم ف كورنيش اسفي ، شوهة بجميع المقاييس الزليح بدا تتيتقشر ، السياج الحاجز اللي على البحر بدا تيتصدا ، الاشجار و الغرس شوهة ، غياب قمامات للازبال ، الانارة مكيناش ...خلاصة سطح و زلجوه مع العلم ان الغلاف المالي المرصود لهاد المشروع اللي تأخر ف الافتتاح باكتر من سنة هو 2 ملايير و 120مليون و العجيب ف الامر ان هناك صمت رسمي من كل الجهات
اسفي عليك يا اسفي
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7
3 - karim الأحد 01 دجنبر 2019 - 23:43
العامل هو المسؤول عن هده الخروقات ولايمكن له التدرع بكونه لم يشارك في الصفقة ولا في تنفيدها..فهدا كلام مردود عليه وهو المسؤول عن تدبير الشان المحلي وعن اخبار المصالح المركزية بهده الاختلالات..اما ادا سكت والتزم الصمت في انتضار الحركة الانتقالية وكفى الله المومنين القتال فهدا دليل ادانته ومساهمته في التستر على نهب المال العام...
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