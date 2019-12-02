قافلة طبية تستهدف آلاف الأشخاص بضواحي إنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

استفاد أزيد من 3500 شخص بجماعة أولاد داحو بعمالة إنزكان آيت ملول من خدمات صحية وتوعوية شملت كل البرامج الصحية خلال يومي 29 و30 نونبر الماضي.

وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة أنه لإنجاح فعاليات هذه القافلة الطبية، تمت تعبئة أزيد من 20 مهنيا، ضمنهم أطباء مختصون وعامون وممرضون وأطر إدارية وتقنية، زيادة على بعض التجهيزات الطبية واللوجستية.

وهمت الفحوصات الطبية التخصصات التالية: طب الأنف والحنجرة، طب الغدد والسكري، طب النساء والتوليد، طب الجهاز التنفسي، طب الجهاز الهضمي، طب الأطفال، طب القلب والشرايين، طب المفاصل والعظام، طب الأسنان، طب العيون، الطب الباطني، إضافة الى الفحص بالصدى والأشعة وكذا التحاليل المخبرية.

واستفاد المستهدفون في هذه الحملة الطبية من كميات مهمة من الأدوية الحيوية بالمجان، حسب وصفات الأطباء.

ووفقا للبلاغ ذاته، فقد جاء هذا التدخل "تفعيلا للشراكة المبرمة بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة سوس ماسة، المديرية الجهوية للصحة والجمعية الطبية المغربية للتضامن، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة من أجل توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد".