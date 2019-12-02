24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بركة ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات أمام سرعة التحديات التكنولوجية (5.00)

  2. الطلبة يتصدرون موجات الاحتجاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.00)

  3. مديرية الأمن الوطني تستقبل "الشرطي الصغير" (5.00)

  4. "وْلاعةْ" الموسيقى الأندلسية تتألق في لقاء بشفشاون (5.00)

  5. إنعاش دوزيم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | البنك الإفريقي يلتقي بالشباب حاملي المشاريع بميدلت

البنك الإفريقي يلتقي بالشباب حاملي المشاريع بميدلت

البنك الإفريقي يلتقي بالشباب حاملي المشاريع بميدلت
هسبريس من ميدلت
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 00:26

نظم البنك الإفريقي للتنمية بمدينة ميدلت، في إطار برنامج سوق التنمية، يومي الخميس والجمعة، لقاء عمل مع المئات من الشباب حاملي المشاريع بإقليمي ميدلت والرشيدية، من أجل انتقاء أزيد من 80 مشروعا سيتم دعمها مباشرة من البرنامج ذاته.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلقه البنك الإفريقي للتنمية، إلى دعم حاملي المشاريع بالإقليمين المذكورين، ومساعدتهم على إنجاح مشاريعهم، ومواكبة الشباب والهيئات المحلية العمومية والخاصة لإعطاء دفعة للابتكار، عن طريق دعم تقني ومالي.

كما يمكن هذا البرنامج من تكوين ومواكبة تقنية للمتدخلين العموميين المحليين في سلسلة الاستثمار وكذا فعاليات المجتمع المدني، طيلة فترة إقلاع المقاولات الصغرى والمتوسطة المنتقاة خلال مراحل المقابلات والانتقاء، والتي تخص 80 مقاولة على مستوى جهة درعة تافيلالت ستستفيد من دعم يمكن أن يصل إلى 30 في المائة كهبة من رأسمال المشروع في سقف 500 ألف درهم، مع إمكانية التمويل التكميلي من قبل المؤسسات المالية الوطنية.

وفي هذا الإطار أشرف مصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، على إعطاء دفعة قوية لإنجاح هذا البرنامج، الذي سيمكن الفئات الشابة المتراوحة أعمارها بين 18 و35 سنة، وحتى 40 سنة فيما يتعلق بالمشاريع ذات الإمكانات العالية، من إنجاح مشاريعها، بتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

ويضرب فريق عمل برنامج سوق التنمية للبنك الإفريقي للتنمية، والممثل بمنسقته عزيزة العواد، إضافة إلى عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين، موعدا لكافة المتدخلين، من إدارات ومقاولين شباب وحاملي المشاريع وفعاليات المجتمع المدني، بداية شهر يناير المقبل للمشاركة في المحطة الموالية، التي تخص المواكبة التقنية والتكوين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.