البنك الإفريقي يلتقي بالشباب حاملي المشاريع بميدلت

هسبريس من ميدلت

نظم البنك الإفريقي للتنمية بمدينة ميدلت، في إطار برنامج سوق التنمية، يومي الخميس والجمعة، لقاء عمل مع المئات من الشباب حاملي المشاريع بإقليمي ميدلت والرشيدية، من أجل انتقاء أزيد من 80 مشروعا سيتم دعمها مباشرة من البرنامج ذاته.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلقه البنك الإفريقي للتنمية، إلى دعم حاملي المشاريع بالإقليمين المذكورين، ومساعدتهم على إنجاح مشاريعهم، ومواكبة الشباب والهيئات المحلية العمومية والخاصة لإعطاء دفعة للابتكار، عن طريق دعم تقني ومالي.

كما يمكن هذا البرنامج من تكوين ومواكبة تقنية للمتدخلين العموميين المحليين في سلسلة الاستثمار وكذا فعاليات المجتمع المدني، طيلة فترة إقلاع المقاولات الصغرى والمتوسطة المنتقاة خلال مراحل المقابلات والانتقاء، والتي تخص 80 مقاولة على مستوى جهة درعة تافيلالت ستستفيد من دعم يمكن أن يصل إلى 30 في المائة كهبة من رأسمال المشروع في سقف 500 ألف درهم، مع إمكانية التمويل التكميلي من قبل المؤسسات المالية الوطنية.

وفي هذا الإطار أشرف مصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، على إعطاء دفعة قوية لإنجاح هذا البرنامج، الذي سيمكن الفئات الشابة المتراوحة أعمارها بين 18 و35 سنة، وحتى 40 سنة فيما يتعلق بالمشاريع ذات الإمكانات العالية، من إنجاح مشاريعها، بتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

ويضرب فريق عمل برنامج سوق التنمية للبنك الإفريقي للتنمية، والممثل بمنسقته عزيزة العواد، إضافة إلى عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين، موعدا لكافة المتدخلين، من إدارات ومقاولين شباب وحاملي المشاريع وفعاليات المجتمع المدني، بداية شهر يناير المقبل للمشاركة في المحطة الموالية، التي تخص المواكبة التقنية والتكوين.