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الرباط تتصدر المدن الممطَرة في المملكة بـ24 ملمتر
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:15
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة الثانية عشرة من زوال أمس الأحد إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الإثنين:
الرباط: 24 ملمتر ـ طنجة وإفران: 13 ملمتر ـ فاس والمحمدية: 12 ملمتر ـ مكناس، الدار البيضاء، وسيدي سليمان:11 ملمتر ـ شفشاون: 10 ملمترات.
ـ العرائش: 8 ملمترات ـ القنيطرة،خريبكة، تطوان والنواصر: 07 ملمترات ـ تازة : 6 ملمترات ـ الحسيمة ،تاوريرت، وآسفي: 5 ملمترات ـ الجديدة، بنجرير، ومراكش: 04 ملمترات بني ملال ، سطات، والصويرة: 3 ملمترات ـ وجدة : ملمتران أكادير إنزكان: أقل من ملمتر.
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