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الرئيسية | جهات | الرباط تتصدر المدن الممطَرة في المملكة بـ24 ملمتر

الرباط تتصدر المدن الممطَرة في المملكة بـ24 ملمتر

الرباط تتصدر المدن الممطَرة في المملكة بـ24 ملمتر
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:15

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة الثانية عشرة من زوال أمس الأحد إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الإثنين:

الرباط: 24 ملمتر ـ طنجة وإفران: 13 ملمتر ـ فاس والمحمدية: 12 ملمتر ـ مكناس، الدار البيضاء، وسيدي سليمان:11 ملمتر ـ شفشاون: 10 ملمترات.

ـ العرائش: 8 ملمترات ـ القنيطرة،خريبكة، تطوان والنواصر: 07 ملمترات ـ تازة : 6 ملمترات ـ الحسيمة ،تاوريرت، وآسفي: 5 ملمترات ـ الجديدة، بنجرير، ومراكش: 04 ملمترات بني ملال ، سطات، والصويرة: 3 ملمترات ـ وجدة : ملمتران أكادير إنزكان: أقل من ملمتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - nouassi الاثنين 02 دجنبر 2019 - 17:31
الحمد لله و ااشكر لله على نعمة المطر
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2 - رباطي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 17:31
الحمد لله الله يعطيهانا عل قد النفع
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