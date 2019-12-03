الشبيبة الاتحادية تسائل دور شباب الجهة في التنمية

جمال سماحي من تطوان

شددت الشبيبة الاتحادية، في بلاغ أصدرته عقب اختتام ملتقاها الجهوي الثالث الذي نظمته بمدينة شفشاون على مدى الأيام الثلاثة الماضية، تحت شعار "أي دور لشباب الجهة في بناء النموذج التنموي الجديد؟"، على ضرورة "الانتباه إلى الوضع المتأزم في الجهة، وانعكاسه السلبي على وضعية الشباب"، خاصة في ظل تزايد حدة البطالة والإقصاء والتهميش، وتزايد حالات الانتحار، والتي وصفتها بـ"المقلقة".

البلاغ الذي توصلت به هسبريس أكد كذلك أن إعداد النموذج التنموي الجديد "يقتضي القطع مع كل الأساليب التي أوصلت بلادنا إلى النفق المسدود"، معتبرا أن الاستجابة لمطالب وحاجيات الشباب "جوهر النموذج التنموي لبناء مستقبل واعد"، ومشددا على أهمية الانتقال الديمقراطي لتثبيت دولة الحق والقانون والمؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعا البلاغ ذاته إلى ضرورة معالجة القضايا الشائكة في الجهة، من ضعف المنشآت التعليمية والصحية، إلى جانب معالجة ما وصفها بـ"الاختلالات العميقة التي تعاني منها الجامعة على صعيد الجهة"، بالإضافة إلى إيلاء الأهمية القصوى لمؤسسات الشباب وإنقاذه من براثين الإدمان والإقصاء؛ كما طالب بسن سياسة عمومية ناجعة تستهدف فئات الشباب "كفئة أكثر عددا، وفئة مستقبلية لبناء مغرب حداثي متقدم"، حسب التعبير الوارد فيه.

وطالبت الشبيبة الاتحادية عبر البلاغ ذاته بمراجعة شاملة للقوانين الانتخابية، "بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة تقطع مع أساليب الفساد الانتخابي، واستغلال كل من الدين والمال في العمل السياسي"، والتفكير في أداة تنظيمية جديدة تجيب عن شروط الواقع المغربي، وتستحضر التحولات التي عرفها كنتيجة مباشرة للثورة التكنولوجية الرقمية.

وأعربت الشبيبة ذاتها عن تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة، مطالبة في هذا الصدد باسترجاع المدن والثغور المحتلة، ومساندة المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومنددة بممارسات الكيان الصهيوني.