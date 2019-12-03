البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب

متابعة من خالد ملوك

نجحت قوات خفر السواحل الإسبانية في إنقاذ 82 مرشحا للهجرة غير النظامية حاولوا الوصول إلى سواحل إقليم الأندلس على متن قاربين متهالكين، وذلك بالمياه المحاذية لـ"البوران" الواقعة في منتصف المسافة البحرية الفاصلة بين المغرب وإسبانيا.

وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أنه جرى نقل الموقوفين، وهم في صحة جيدة، إلى ميناء "موتريل" التابع لمدينة غرناطة الأندلسية، مشيرة إلى أن المركبتين غادرتا إحدى السواحل الشمالية للمغرب بهدف بلوغ شواطئ مدينة قاديس الإسبانية.

ووفق ما أوردته صحيفة "إديال"، فإن تدخل عناصر البحرية الإسبانية تم بناء على إشعار من إحدى الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين الأجانب، مبرزة أن مروحية تابعة لشرطة حماية الحدود الأوروبية وسفينة "سالبامار أمل" شاركتا في عملية الإغاثة التي دامت لمدة قصيرة.

وزاد المنبر الإعلامي ذاته أن أفرادا من فرقة الصليب الأحمر كانوا في انتظار الناجين الذين تلقوا العناية الطبية اللازمة، قبل أن يتم نقلهم إلى أحد المراكز المخصصة لإيواء المهاجرين الأجانب بهدف التحقيق معهم ومعرفة دوافع القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.