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الرئيسية | جهات | القضاء يحكم بحبس طبيب ومولدتين في العرائش

القضاء يحكم بحبس طبيب ومولدتين في العرائش

القضاء يحكم بحبس طبيب ومولدتين في العرائش
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:10

أدانت المحكمة الابتدائية بالعرائش طبيبا ومولدتين في قضية "فرح" التي كانت قد توفيت هي وجنينها جراء "الامتناع عن تقديم المساعدة لها"، إذ أدين بالحبس النافذ الأفراد الثلاثة.

وقضت المحكمة، اليوم الثلاثاء، بشهرين ونصف الشهر من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق الطبيب "ي. ب"، وإدانة القابلة "ف. ت" بـ3 أشهر نافذة وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، وإدانة أخرى للقابلة "ن. ا" بشهرين نافذين، كما قضت بالتعويض المدني بالتضامن للثلاثة أفراد بمبلغ 300 ألف درهم.

ووجهت إلى المتابعين تهم تتعلق بـ"عدم تقديم المساعدة لامرأة حامل في خطر"، و"التسبب عن غير قصد في القتل غير العمد نتيجة الإهمال والامتناع عن أداء الخدمة"، و"العنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل".

وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، في شهر شتنبر الماضي، بإيداع طبيب وممرضة السجن المحلي بالمدينة ذاتها، ومتابعتهما في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية وفاة ابنة مدينة القصر الكبير "فرح" وجنينها بمستشفى الأميرة للا مريم بالعرائش.

وكانت واقعة وفاة ابنة مدينة القصر الكبير "فرح" بمستشفى الأميرة للا مريم بالعرائش خلّفت احتجاجات بالمدينة، تندد بالحالة المزرية التي وصل إليها القطاع الصحي.

يذكر أن ولادة فرح "كان يفترض أن تتم بتاريخ 12 شتنبر 2019، إلا أن الضحية قُوبلت بداية برفض استقبالها وبالتماطل والابتزاز من طرف إحدى الممرضات، بالإضافة إلى عدم وجود طبيب الولادة ورفضه الحضور إلى المستشفى، بحجة أن المرحومة تتظاهر بالألم (كتبوحط) بشهادة الحاضرين والحاضرات من أسرة المرحومة. وفرض عليها الانتظار إلى غاية 19 شتنبر دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة"، بحسب ما أكدته عائلتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - نصراوي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:17
ونعم الأحكام ونعم العدل.عدم تقديم مساعدة لحامل ونتج عنه وفاة روحين طاهرين.يا سلام على العدل
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35
2 - العقوبة الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:19
صدق القائل :طاحت الصومعة علقة الحجام.المنظومة الصحية كلها خاصها إعادة النظر.لا بنية تحتية لا تكوين في المستوى وفي الاخير القانون لا يرحم!!
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15
3 - عبدو الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:19
هادو خاصهم المؤبد باش يكونو عبرة لمن سولت له نفسة التلاعب بصحة المواطنين....
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42
4 - مهزاله هدي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:20
قليل فحقهوم واش المرا وجنينها مساوي حتا عام الحبس طبيعي يكون هاد الاستهزاء راه لزم ياخدو عل اقل 10سنوات الواحد مكين فهاد البلااد لا قنون ولا سيدي زكري گليك 3000ذرهم ميته نعجه الله يعوضها فالجنه يارب اما الارض مبقا فيها عدل
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39
5 - Citoyenne الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:24
La justice est trop clémente il faut 20 ans. de prison pu plus.2 vies humaines qui ont trouvé la mort .. c'est injuste
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17
6 - Kamal Deutschland الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:31
المغرب بلاد الحكرة والسيبة. المشكل هو أن المواطن المغربي فيه خلل تربوي ونفسي وأخلاقي، إذ هو ضحية وجلاد في نفس الوقت. دابا هاد الطبيب والفرامليا لمعاه لو تجلس معاهم في قهوة أو الدار حتى هما غدين إتشكاو من الحكرة والظلم ديال رؤساءهم في العمل أو من ا لإدارة و.... الخطير هو أن المواطن المغربي بصفة عامة إلا من رحم الله أصبح بتلقائية يقوم بتعذيب وقهر أخوه المواطن بدون سبب. في الصبطار كتلقاهم مجمعين والناس كتموت. في الإدارات الورقة حداه ويقول ليك مزال سير حتى لغدا. حنا أصبحنا متخصصين في تعذيب بعضنا البعض. حالنا يشهد علينا. كلشي خطير الدولة والمواطن. في الغرب المواطن لدير الدولة حيت باغي بلادو تطور أنا حنا كنضاربو في الصف غير عند الخضار و الجزار. حنا بعاد كل البعد عن الحضارة والإنسانية. مكين غير الأنانية والقوالب والتحرميات. إلا بقينا هاكا غادية تنوض وديك ساعة فكوها.
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25
7 - karim الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:33
رحم الله الأخت فرح وحنينها وأسكنها الله فسيح جناته وعظم الله أجر ذويها ورزقهم الصبر والسلوان.الكل راحل إلى دار الحق ودار القرار أما هادي راه أسم على مسمى "الدنيا " سعدات اللي خلى عمل صالح.يومئذ عند ربكم تختصمون
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8 - عثمان اطار وزارة فلاحة الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:35
تحية للقضاء المغربي الذي بقي صامدا في وجه ضغوطات لوبي الاطباء المتخصصين.
الله رحمك يافرح
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9 - متسائل الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:37
أيعقل من تسببو في وفاة شخصين دفعة واحدة ينالو حكم كهدا إنها مهزلة في حق شعب مغلوب في أمره.
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10 - متابع الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:37
احكام جد مخففة سيقضون منها نصف المدة و يخرجون ليعودو لمزاولة مهامهم بشكل عادي و كأن شيئا لم يحصل لاكن انتم وامثالكم الكثير ممن اتخدو من انبل المهن طريق للابتزاز و الاغتناء السريع على حساب المرضى و معاناة الناس و الامتناع عن اداء واجبكم و اخلالكم بالقسم الذي سيلاحقم الى يوم البعث اقول لكم ان الله يمهل ولا يهمل و حسابكم ستلقونه في الدنيا قبل الاخرة
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11 - يونس الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:39
هؤلاء المجرمون المسمون بملائكة الرحمة هم عبارة عن مصاصي الدماء ما يجرون عليه هو المال وغالبا ما يعتقدون انهم متضررون لان زملاءهم بالقطاع الخاص يجنون عشرات الملايين شهريا وهم مساكين لا يجنون الا بضع ملايين
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12 - فرح الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:40
في الحقيقة الحكم جد مخفف ولا يتناسب مع مااقترفه الطبيب و المولدتين. العمل في القطاع الخاص عوض السهر على أرواح الحوامل في مستشفيات الدولة.ثم الرشوة و الاهمال للمولدتين. في هده اللحضة ادهب إلى أي مستشفى عمومي أو دار الولادة أو مستوصف سوف لن تجد احدا وان وجد سوف تقابل بسوء المعاملة و الرشوة و الابتزاز ....... ندعو وزير الصحة إلى انقاد القطاع من المتهاونين و المرتشين .
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13 - متتبع الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:47
الطبيب ضحية منظومة طبية فاشلة في المغرب ووزارة الصحة هي المسؤولة وليس العاملون.
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14 - مجرد رأي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:51
ياسلااااام يحيى العدل....سب طبيب فيها أربع أشهر سجن وقتل طبيب لشخصين سجن تلات أشهر يحيى العدل.....
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15 - نونو الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:51
لأول مره أسمع في حياتي أسمع بسجن طبيب في المغرب كنا دائما نسمع بتلك الكلمه لعصابة الطب ( خطأ طبي ) شكرا لك أيها الوكيل وشكرا لك أيها القاضي
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16 - مغربي حر الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:56
هذا الحكم لا يوازي الفعل الشنيع للمتهمين، لا سيما وان روحين فارقنا الحياة
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