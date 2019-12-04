توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، مرور سحب كثيفة ستعطى أمطارا متفرقة بالسواحل والسهول شمال الصويرة ومنطقة طنجة والريف والسايس وغرب المواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية محلية بكل من شمال ووسط البلاد والريف والأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة وستعطى أمطارا أو زخات أحيانا رعدية خلال الليلة القادمة بالسواحل الشمالية والوسطى، إلى جانب سقوط ثلوج بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، وسيكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا وداخل المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الغربي شمال المنطقة الشرقية ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و4 درجات بالمرتفعات، وما بين 2 و7 درجات بالهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 7 و12 درجة بالشمال والوسط والسواحل ومنطقة سوس، وما بين 11 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 1 و8 درجات بالمرتفعات، وما بين 9 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والهضاب والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و18 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل، وما بين 18 و22 درجة بسوس والجنوب الشرقي، وما بين 22 و27 درجة بجنوب المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الرباط وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.