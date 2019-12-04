جمعية تنادي بـ"افتحاص تدبير مستشفى" في الرباط

هسبريس - أمال كنين

وجّهت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل مراسلة إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل الافتحاص والتدقيق في مالية مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، تطبيقا لمضامين الدستور التي "تنص على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي".

وقالت الجمعية، ضمن مراسلتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن "إدارة مستشفى مولاي يوسف استخلصت وما زالت تستخلص أموالا من مرضى داء السل، دون موجب حق، من أجل الاستفادة من التحاليل المخبرية والتشخيص بالأشعة. كما تم استخلاص أموال عن الاستشفاء بفرض 1500 درهم كتسبيق عند ولوج المريض إلى مصلحة الاستشفاء، يتم بعدها استخلاص القيمة المفوترة عند مغادرته المستشفى".

وأبرزت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل أن احتجاجها رفقة هيئات حقوقية دفع بالوزارة الوصية إلى التدخل ومنع هذا القرار واصفة إياه بـ"الجائر والظالم في حق مواطنين مرضى فقراء معوزين"، مردفة بالقول: "لكن ما زالت، إلى حدود الساعة، تفرض رسومات قبلية على التشخيص بالأشعة والتحاليل المخبرية دون موجب حق، علما أن التشخيص والاستشفاء والعلاج لمرضى داء السل هو مجاني تتحمل فيه وزارة الصحة حسب برنامجها الوطني لمحاربة داء السل مجمل المصاريف والتكاليف، فضلا عن الدعم المرصود لهذا الوباء من طرف الصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا والسل والملاريا بغرض القضاء عليه في أفق سنة 2030، حسب أهداف التنمية المستدامة التي تم تسطيرها سنة 2015 ".

وأضاف التنظيم الجمعوي سالف الذكر قائلا، في مراسلته، إن "مصالح مستشفى مولاي يوسف بالرباط شهدت، لسنوات عديدة، ترميمات بطريقة متكررة؛ وهو ما يطرح نقط استفهام عديدة في كيفية تدبير مالية المستشفى المذكور".

وتأتي هذه المراسلة التي وجّهتها الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل إلى المجلس الأعلى للحسابات، الذي يترأسه إدريس جطو، وسط انتقادات واسعة توجه إلى المستشفى المذكور؛ فقد سبق أن قالت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن المستشفى يشهد "تفشي الخروقات الإدارية والمالية، مقابل الصمت غير المفهوم لوزارة الصحة إلى حد الآن، وعدم ترجمة مخرجات تحقيق مفتشية وزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات الذي سبق لأحد مكاتبنا أن طالب بها؛ الشيء الذي أظهر بالملموس الآثار السلبية التي شكلها على العاملين به رغم تكثيف الجهود"، حسب تعبير الجامعة سالفة الذكر.