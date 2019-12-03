24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:13
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "دوبل فاص" تبدأ من القنيطرة جولة بمدن المملكة
- المجلس العلمي يتمسك بالخيط الأبيض في الإجهاض
- مغربيّان ينتزعان ميداليتين في "الفول كونتاكت" بتركيا
- مَطالب أساتذة التعاقد
- أسهم بوفال ترتفع بعد هزم واتفورد في "بريميرليغ"
"صواريخ جزائرية" تُملي على المغرب اقتناء أسلحة دفاعية أمريكية (5.00)
"المينورسو" تستجيب لتحذير مدريد .. إحباط عملية إرهابية بتندوف (5.00)
أبودرار: الأغلبية أقبرت القانون الجنائي .. واتهام "البام" مفضوح (5.00)
- "صواريخ جزائرية" تُملي على المغرب اقتناء أسلحة دفاعية أمريكية - (108)
- شيك بنكي بحرف "تيفيناغ" يعيد ملف تفعيل الأمازيغية إلى الواجهة - (81)
- حملة "حاشاك" ترفع حرج المغربيات وتكسر "طابو العادة الشهرية" - (76)
- تعزية العثماني لضحايا "حافلة تازة" تثير سخرية نشطاء فيسبوكيين - (68)
- بنشعبون يرفض الزيادة في الضريبة على الثروة: "مَاشِي وقتها دَبَا" - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه مقاييس تساقطات الأمطار خلال 24 ساعة بالمملكة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الإثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:
تطوان: 23 ملمتر
آسفي: 22 ملمتر
بني ملال: 18 ملمتر
وجدة وخريبكة: 17 ملمتر
طنجة وسيدي إفني: 16 ملمتر
المحمدية وكلميم: 15 ملمتر
البيضاء-آنفا: 13 ملمتر
النواصر: 12 ملمتر
أكادير: 11 ملمتر
الرباط وآيت ملول: 10 ملمترات
الحسيمة: 9 ملمترات
إفران: 8 ملمترات
الناظور: 7 ملمترات
الصويرة: 6 ملمترات
القنيطرة ومراكش: 5 ملمترات
تزنيت: 4 ملمترات
سطات: 3 ملمترات
العرائش، فاس، وتازة: ملمتران
مكناس، سيدي سليمان، ميدلت، وطانطان: ملمتر واحد الرشيدية: أقل من ملمتر ت/في