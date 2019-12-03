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الرئيسية | جهات | هذه مقاييس تساقطات الأمطار خلال 24 ساعة بالمملكة

هذه مقاييس تساقطات الأمطار خلال 24 ساعة بالمملكة

هذه مقاييس تساقطات الأمطار خلال 24 ساعة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 15:10

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الإثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:

تطوان: 23 ملمتر

آسفي: 22 ملمتر

بني ملال: 18 ملمتر

وجدة وخريبكة: 17 ملمتر

طنجة وسيدي إفني: 16 ملمتر

المحمدية وكلميم: 15 ملمتر

البيضاء-آنفا: 13 ملمتر

النواصر: 12 ملمتر

أكادير: 11 ملمتر

الرباط وآيت ملول: 10 ملمترات

الحسيمة: 9 ملمترات

إفران: 8 ملمترات

الناظور: 7 ملمترات

الصويرة: 6 ملمترات

القنيطرة ومراكش: 5 ملمترات

تزنيت: 4 ملمترات

سطات: 3 ملمترات

العرائش، فاس، وتازة: ملمتران

مكناس، سيدي سليمان، ميدلت، وطانطان: ملمتر واحد الرشيدية: أقل من ملمتر ت/في

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