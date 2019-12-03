التساقطات المطرية والثلجية تواصل الهطول بالمملكة

هسبريس من الرباط

تستمر التساقطات المطرية والثلجية حتى يوم غد الأربعاء، كما من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة. وفي هذا الإطار أوضحت مديرية الأرصاد الجوية أنه من المتوقع يوم غد الأربعاء مرور سحب كثيفة ستعطي أمطارا متفرقة بالسواحل والسهول شمال الصويرة وطنجة والريف، وغرب الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وحسب المصدر نفسه ستكون الأجواء غائمة، مع نزول أمطار وزخات مطرية محلية بكل من شمال ووسط البلاد والريف والأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية. وستكون السماء غائمة وستعطي أمطارا وزخات أحيانا رعدية خلال الليلة القادمة بالسواحل الشمالية والوسطى.

ومن المتوقع سقوط ثلوج بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق. وسيكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا وداخل المملكة.

وحسب المديرية فمن المتوقع أن تهب الرياح معتدلة من القطاع الغربي شمال المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و07 درجات بالهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 07 و12 درجة بالشمال والوسط والسواحل ومنطقة سوس، وما بين 11 و16 بالأقاليم الجنوبية؛ فيما درجات الحرارة العليا ستتأرجح ما بين 01 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والهضاب والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و18 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل، وما بين 18 و22 درجة بسوس والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 22 و27 درجة بجنوب المملكة.

يذكر أن مديرية الأرصاد سجلت 23 مليمترا من التساقطات على مستوى تطوان، و22 مليمترا بآسفي و18 ببني ملال، ثم 17 مليمترا بكل من وجدة وخريبكة، و16 مليمترا بكل من طنجة وتاوريرت وسيدي افني، و15 بكل من المحمدية وكلميم، و13 بالدار البيضاء، و12 بالنواصر، و11 بأكادير وبنكرير، ثم 10 بالرباط وسلا وآيت ملول.