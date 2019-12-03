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الأرض تهتز بقوة 3.9 درجات في إقليم بولمان

الأرض تهتز بقوة 3.9 درجات في إقليم بولمان
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 16:30

أعلن المعهد الوطني للجيو فيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,9 درجات على سلم ريشتر، اليوم الثلاثاء، بإقليم بولمان.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة فريطيسة، وقعت عند الساعة الثانية و29 دقيقة و11 ثانية بعد الزوال (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 50 كلم عند التقاء خط العرض 33.610 درجة شمالا وخط الطول 3.707 درجة غربا.

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