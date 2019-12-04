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كُتّاب وآراء
رعاية طبية تكافح آثار البرد بدواوير إقليم ميدلت
في إطار عملية "رعاية 2019-2020"، استفاد 125 شخصا، بينهم 67 طفلا ورضيعا، من سكان جماعة سيدي يحيى أويوسف، الثلاثاء، من حملة طبية مجانية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد.
مصدر مسؤول قال لهسبريس إن وحدة طبية متنقلة معززة بطاقم طبي وآخر تمريضي توجهت صوب دوار تيقاجون، التابع للجماعة سالفة الذكر، للسهر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للساكنة.
وتبعا للمصدر ذاته، فقد استفادت الساكنة المحلية من فحوصات طبية وكشوفات مبكرة بخصوص أمراض السكري وارتفاع الضغط الدموي، وتم تشخيص أغلب الحالات التي تم فحصها، خصوصا في صفوف الأطفال الصغار والرضع، بكونها تعفنات على مستوى الشعب الهوائية والتهاب اللوزتين، إضافة إلى آلام الظهر والمفاصل بالنسبة للأشخاص المسنين، وتمكين الجميع من أدوية مجانية.