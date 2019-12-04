"التوقيت المكيف" يُخرج نقابات تعليمية للاحتجاج

فؤاد طباق من سيدي سليمان

تجمع العشرات من أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي، الثلاثاء، للاحتجاج أمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسيدي سليمان، ضد ما أسموه "استمرار المديرية الإقليمية في تجاهل مطالب بعض المؤسسات التعليمية باعتماد التوقيت المكيف بها".

وندد المحتجون خلال الوقفة التي دعت إليها النقابات الأكثر تمثيلية بسيدي سليمان، وهي النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، بـ "عدم إشراك الشركاء الاجتماعيين في موضوع الزمن المدرسي، وتهميش قرارات مجالس التدبير"، وطالبوا بـ "رفع المعاناة عن التلاميذ وأساتذتهم ببعض المؤسسات الابتدائية من جراء التوقيت اليومي المعتمد".

مراد صيكاكي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، قال إن "الوقفة جاءت استجابة لنداء التنسيق النقابي الرباعي سالف الذكر، الذي سطر برنامجا نضاليا بدأ الخميس الماضي بوقفات احتجاجية لمدة ساعة واحدة داخل المؤسسات التعليمية المعنية بالتوقيت المكيف"، مشيرا إلى أن "هذا التوقيت هو ضرورة ملحة لمصلحة التلميذ ومصلحة الشغيلة التعليمية".

وأضاف صيكاكي، في تصريح لهسبريس، أن "بعض المؤسسات تنتمي إلى وسط شبه قروي، والتلاميذ يأتون من خارج المدار الحضري، والأساتذة والأستاذات يتنقلون من مناطق بعيدة من أجل الوصول إلى هذه المؤسسات، مما يعمق معاناة التلميذات والتلاميذ وعموم الأسرة التعليمة على حد سواء".

من جانبه، قال الداودي الشرقي، الكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي سليمان، إن "عددا من الإكراهات الحقيقية تصاحب اعتماد توقيت الصيغة الثانية في بعض المؤسسات، خاصة بعد إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للملكة"، مبرزا أن "بعض المدارس تعرف أشغال البناء والترميم، وهو ما يشكل خطرا على التلميذ الذي يضطر إلى التنقل إليها مرات عدة في اليوم".

وأضاف عضو المكتب الإقليمي لـ "CDT"، في حديث لهسبريس، أن "مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة لا يرى مانعا في السماح لبعض المؤسسات التعليمية التي تعرف ظروفا قاهرة بالعمل بالتوقيت المكيف".

من جانب آخر، قال المصطفى أوشريف، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان، إن "التوقيت المكيف مؤطر بمذكرة وزارية تمنع اعتماده داخل المؤسسات المتواجدة في عمق الوسط الحضري"، مشيرا إلى أن "هذا التوقيت يعتمد أساسا في الوسط القروي حيث تتواجد المدرسة بعيدا عن سكنى التلميذ، مما يصعب عليه الانتقال إليها مرتين في اليوم".

وأضاف المسؤول التربوي نفسه، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن "بعض الآباء وأولياء التلاميذ يرفضون اعتماد هذا التوقيت في مدارسهم"، موضحا أنه رغم ذلك "لا أرى مانعا في الجلوس إلى طاولة النقاش والتحاور في شأن اعتماده في بعض المؤسسات، خصوصا البعيدة عن المدار الحضري، أو تلك التي تعرف روافد بعيدة".