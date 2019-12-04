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الرئيسية | جهات | حجم التساقطات المطرية يضع الحسيمة في الصدارة

حجم التساقطات المطرية يضع الحسيمة في الصدارة

حجم التساقطات المطرية يضع الحسيمة في الصدارة
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 13:17

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:

ـ الحسيمة : 55 ملمترا ـ إفران : 39 ملمترا ـ الناظور : 25 ملمترا ـ وجدة و شفشاون : 16 ملمترا ـ فاس وبنسليمان : 15 ملمترا ـ المحمدية و مكناس : 14 ملمترا ـ الرباط : 11 ملمترا.

ـ القنيطرة وكلميم : 10 ملمترات ـ تازة : 9 ملمترات ـ البيضاء-آنفا و النواصر و خريبكة : 6 ملمترات ـ تطوان وتزنيت : 5 ملمترات ـ الجديدة : 4 ملمترات ـ طنجة وسيدي سليمان وآسفي : 3 ملمترات.

ـ العرائش وبني ملال وميدلت : ملمتران ـ بوعرفة وسطات وطانطان : ملمتر واحد ـ مراكش والرشيدية وسيدي إيفني وآيت ملول : أقل من ملمتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 13:32
يجب على الدولة السماح للشباب بالعمل على الويب ادا كانت غير قادرة على توفير فرص الشغل دون أداء الضرائب طبعا . الضرائب يجب ان تفرض على من يستغل خيرات وثروات البلاد والعباد دون حسيب ولا رقيب. يجب أيضا على صناع المحتوى المغربي احترام تقافة وتقاليد المغاربة والرقي بالمحتوى. لا نريد 2m أخرى على القنوات الاكترونية.
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