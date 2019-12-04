حجم التساقطات المطرية يضع الحسيمة في الصدارة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:

ـ الحسيمة : 55 ملمترا ـ إفران : 39 ملمترا ـ الناظور : 25 ملمترا ـ وجدة و شفشاون : 16 ملمترا ـ فاس وبنسليمان : 15 ملمترا ـ المحمدية و مكناس : 14 ملمترا ـ الرباط : 11 ملمترا.

ـ القنيطرة وكلميم : 10 ملمترات ـ تازة : 9 ملمترات ـ البيضاء-آنفا و النواصر و خريبكة : 6 ملمترات ـ تطوان وتزنيت : 5 ملمترات ـ الجديدة : 4 ملمترات ـ طنجة وسيدي سليمان وآسفي : 3 ملمترات.

ـ العرائش وبني ملال وميدلت : ملمتران ـ بوعرفة وسطات وطانطان : ملمتر واحد ـ مراكش والرشيدية وسيدي إيفني وآيت ملول : أقل من ملمتر.