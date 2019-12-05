هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس غائما مع نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية فوق كل من السواحل الممتدة ما بين آسفي وبوجدور ومنطقة سوس والأطلسين الكبير والصغير وشمال الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد.

كما ستعرف الأجواء مرور سحب كثيفة وممطرة فوق غرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، فيما ستبقى السماء غائمة جزئيا فوق السهول وشرق الساحل المتوسطي، مع إمكانية نزول قطرات مطرية متفرقة، فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير التي يتعدى علوها 1800 متر.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والساحل المتوسطي، ومن الجنوب أو من الشرق أحيانا معتدلة إلى ضعيفة على الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للمملكة، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و03 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و09 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والسفوح الجنوبية-الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 09 و14 درجة بالسهول والسواحل الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و17 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسفوح الجنوبية-الشرقية والمناطق الوسطى، وما بين 15 و20 درجة بالسهول والجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وما بين 20 و25 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان عند الزوال ما بين آسفي و طرفاية.